https://uz.sputniknews.ru/20230108/minoborony-rossii-obyavilo-ob-operatsii-vozmezdiya-za-udar-vsu-po-makeevke-31333648.html

Минобороны России объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

Минобороны России объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке

За прошедшие сутки средства российской разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе Краматорске.

2023-01-08T17:59+0500

2023-01-08T17:59+0500

2023-01-08T17:59+0500

специальная военная операция россии в донбассе

минобороны рф

россия

удар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/08/31333321_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_de2f9326f8abd4570ac158bfbba0eedb.jpg

ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, заявили в Минобороны.Там пояснили, что за прошедшие сутки средства разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе Краматорске. Эту информацию достоверно подтвердили по нескольким независимым каналам. В общежитии №28 находились более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 — свыше 600.Напомним, в первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

минобороны россии объявило об операции возмездия за удар всу по макеевке за прошедшие сутки средства российской разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе краматорске минобороны объявило о гибели 600 украинских военных