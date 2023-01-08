https://uz.sputniknews.ru/20230108/minoborony-rossii-obyavilo-ob-operatsii-vozmezdiya-za-udar-vsu-po-makeevke-31333648.html
Минобороны России объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
Минобороны России объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
За прошедшие сутки средства российской разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе Краматорске.
2023-01-08T17:59+0500
2023-01-08T17:59+0500
2023-01-08T17:59+0500
специальная военная операция россии в донбассе
минобороны рф
россия
удар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/08/31333321_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_de2f9326f8abd4570ac158bfbba0eedb.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, заявили в Минобороны.Там пояснили, что за прошедшие сутки средства разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе Краматорске. Эту информацию достоверно подтвердили по нескольким независимым каналам. В общежитии №28 находились более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 — свыше 600.Напомним, в первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/08/31333321_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_77b0ea94d4d07cc8a20216163b92cb76.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
минобороны россии объявило об операции возмездия за удар всу по макеевке за прошедшие сутки средства российской разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе краматорске минобороны объявило о гибели 600 украинских военных
минобороны россии объявило об операции возмездия за удар всу по макеевке за прошедшие сутки средства российской разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе краматорске минобороны объявило о гибели 600 украинских военных
Минобороны России объявило об операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке
За прошедшие сутки средства российской разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе Краматорске.
ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik.
Командование Объединенной группировки российских войск провело операцию возмездия в ответ на преступный удар киевского режима по пункту временной дислокации российских военнослужащих в Макеевке, заявили
в Минобороны.
Там пояснили, что за прошедшие сутки средства разведки вскрыли пункты базирования украинских боевиков в городе Краматорске. Эту информацию достоверно подтвердили по нескольким независимым каналам. В общежитии №28 находились более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 — свыше 600.
"В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожены более 600 украинских военнослужащих", — говорится в сводке.
Напомним, в первые минуты нового года украинская армия выпустила из РСЗО HIMARS шесть ракет по пункту временной дислокации российских солдат в районе Макеевки. Четыре ракеты попали в здание, из-за чего там обрушились перекрытия. По последним данным, погибли 89 военнослужащих, среди них — заместитель командира полка.
Основной причиной гибели военных в Минобороны назвали использование телефонов, которые смогли запеленговать украинские войска. В военном ведомстве подчеркнули, что примут все меры, чтобы исключить подобные происшествия в будущем, а по итогам расследования виновных привлекут к ответственности.