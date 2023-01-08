https://uz.sputniknews.ru/20230108/oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-8-yanvarya-31322418.html
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 8 января
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 8 января
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-01-08T09:03+0500
2023-01-08T09:03+0500
2023-01-08T09:03+0500
общество
прогноз погоды
погода
прогноз
республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1a/30260624_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8b50c6da6ca1a139ace70f314e7ecc1b.jpg
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/1a/30260624_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d66276d4534700c6f093133efa986711.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
облачно и без осадков прогноз погоды на 8 января узбекистан ташкент самарканд бухара фергана какая погода ожидается в воскресенье на территории республики читайте в нашем материале
облачно и без осадков прогноз погоды на 8 января узбекистан ташкент самарканд бухара фергана какая погода ожидается в воскресенье на территории республики читайте в нашем материале
Облачно и без осадков: прогноз погоды на 8 января
Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik.
В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12° тепла.
Республика Каракалпакстан, Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14° тепла.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.