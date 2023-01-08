https://uz.sputniknews.ru/20230108/oblachno-i-bez-osadkov-prognoz-pogody-na-8-yanvarya-31322418.html

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 8 января

Облачно и без осадков: прогноз погоды на 8 января

Какая погода ожидается в воскресенье на территории республики — читайте в нашем материале.

2023-01-08T09:03+0500

2023-01-08T09:03+0500

2023-01-08T09:03+0500

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12° тепла.Республика Каракалпакстан, Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 9-14° тепла.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 9-14° тепла.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 10-15° тепла.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, местами небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.Предгорные и горные районыПеременная облачность, осадки (дождь, снег). На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

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облачно и без осадков прогноз погоды на 8 января узбекистан ташкент самарканд бухара фергана какая погода ожидается в воскресенье на территории республики читайте в нашем материале