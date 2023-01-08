https://uz.sputniknews.ru/20230108/starikov-o-novoy-kontseptsii-vneshney-politiki-rossiya-budet-zadavat-povestku-dlya-vsego-mira-31328313.html
Стариков о новой концепции внешней политики: Россия будет задавать повестку для всего мира
Стариков о новой концепции внешней политики: Россия будет задавать повестку для всего мира
Запад сам разрушил отношения с Россией и теперь должен заслужить право вернуть хорошие отношения с Россией.
2023-01-08T20:07+0500
2023-01-08T20:07+0500
2023-01-08T20:07+0500
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мир
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При этом разрыв отношений с Россией и конфронтация стоит для западных стран слишком дорого. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков.Почему в ближайшие годы миру не стоит ждать снижения конфронтации? Как выстраивать отношения с Западом, когда доверия к их словам больше нет? К чему приведет поворот российской внешней политики к Востоку? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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стариков о новой концепции внешней политики россия будет задавать повестку для всего мира запад сам разрушил отношения с россией и теперь должен заслужить право вернуть хорошие отношения с россией
стариков о новой концепции внешней политики россия будет задавать повестку для всего мира запад сам разрушил отношения с россией и теперь должен заслужить право вернуть хорошие отношения с россией
Стариков о новой концепции внешней политики: Россия будет задавать повестку для всего мира
Запад сам разрушил отношения с Россией и теперь должен заслужить право вернуть хорошие отношения с Россией.
При этом разрыв отношений с Россией и конфронтация стоит для западных стран слишком дорого. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии "Справедливая Россия – За Правду" Николай Стариков.
Почему в ближайшие годы миру не стоит ждать снижения конфронтации? Как выстраивать отношения с Западом, когда доверия к их словам больше нет? К чему приведет поворот российской внешней политики к Востоку? Обо всем этом смотрите в нашем видео.