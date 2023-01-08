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https://uz.sputniknews.ru/20230108/umnaya-parkovka-stolichnogo-aeroporta-perexodit-na-sleduyuschiy-etap-avtomatizatsii---video-31326603.html
"Умная" парковка столичного аэропорта переходит на следующий этап автоматизации - видео
"Умная" парковка столичного аэропорта переходит на следующий этап автоматизации - видео
Бумажные талоны будут отменены в тестовом режиме. Подробности - в нашем материале.
2023-01-08T19:04+0500
2023-01-08T19:04+0500
общество
аэропорт
аэропорт ташкента
ташкент
парковка
тест
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​​ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Парковка P1 в аэропорту Ташкента переходит ко второму этапу автоматизации. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.Так, в тестовом режиме будут отменены бумажные талоны. Заезд и выезд на парковку будет осуществляться только с помощью системы распознавания государственных номерных знаков автотранспорта. В том случае, если номер не распознан (сильно загрязнен или отсутствует), система может отказать во въезде на парковку. При выезде с парковки система вновь распознает госномер автомобиля и сравнивает с номером, определенным при въезде. В случае совпадения номеров и оплаты парковки система выпускает автомобиль с парковки. Ранее водителям автомобилей с нераспознанными номерами выдавался бумажный талон.Оплата производится, как и раньше через паркоматы. Только если ранее можно было воспользоваться бумажным талоном, то теперь необходимо ввести свой номер на табло паркомата и оплатить любым удобным способом.Известно, что на парковке будут использованы ANPR камеры. Устройства обладают встроенным механизмом распознавания автомобильных номеров (ANPR), который основан на базе алгоритмов "глубокого обучения" (Deep Learning). Это позволяет выполнять распознавание номеров посредством самой камеры, экономя серверные вычислительные ресурсы.
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видео умная парковка столичного аэропорта переходит на следующий этап автоматизации бумажные талоны будут отменены в тестовом режиме подробности в нашем материале
видео умная парковка столичного аэропорта переходит на следующий этап автоматизации бумажные талоны будут отменены в тестовом режиме подробности в нашем материале

"Умная" парковка столичного аэропорта переходит на следующий этап автоматизации - видео

19:04 08.01.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"Новая автоматизированная система парковки аэропорта Ташкента.
Новая автоматизированная система парковки аэропорта Ташкента. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2023
© Пресс-служба "Uzbekistan Airports"
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Бумажные талоны будут отменены в тестовом режиме. Подробности - в нашем материале.
​​ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Парковка P1 в аэропорту Ташкента переходит ко второму этапу автоматизации. Об этом сообщает пресс-служба столичного аэропорта.
Так, в тестовом режиме будут отменены бумажные талоны. Заезд и выезд на парковку будет осуществляться только с помощью системы распознавания государственных номерных знаков автотранспорта.
В том случае, если номер не распознан (сильно загрязнен или отсутствует), система может отказать во въезде на парковку. При выезде с парковки система вновь распознает госномер автомобиля и сравнивает с номером, определенным при въезде. В случае совпадения номеров и оплаты парковки система выпускает автомобиль с парковки. Ранее водителям автомобилей с нераспознанными номерами выдавался бумажный талон.
Оплата производится, как и раньше через паркоматы. Только если ранее можно было воспользоваться бумажным талоном, то теперь необходимо ввести свой номер на табло паркомата и оплатить любым удобным способом.
Известно, что на парковке будут использованы ANPR камеры. Устройства обладают встроенным механизмом распознавания автомобильных номеров (ANPR), который основан на базе алгоритмов "глубокого обучения" (Deep Learning). Это позволяет выполнять распознавание номеров посредством самой камеры, экономя серверные вычислительные ресурсы.
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