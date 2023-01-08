https://uz.sputniknews.ru/20230108/v-djizake-otkroyut-filial-samarkandskogo-gosudarstvennogo-meditsinskogo-universiteta-31323480.html

В Джизаке создадут филиал Самаркандского государственного медицинского университета

В Джизаке создадут филиал Самаркандского государственного медицинского университета

Также в Джиззакской области будет создан областной детский диагностический центр.

2023-01-08T11:04+0500

2023-01-08T11:04+0500

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общество

джизак

джизакская область

самарканд

университет

диагностика

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Филиал Самаркандского государственного медицинского университета будет создан в Джизаке. Министерством здравоохранения республики разработала соответствующий проект постановления.В филиале планируется создать учебные программы, в рамках которых передовые зарубежные вузы будут обмениваться опытом с филиалом на основе сотрудничества. Кроме этого, предусмотрено внедрение последних достижений современных педагогических и информационно-коммуникационных технологий, науки и привлечение к образовательному процессу ведущих зарубежных ученых и специалистов.С 2023-2024 учебного года студентам, обучающимся по направлениям бакалавриата "Лечебное дело" и "Педиатрия" в Джизакском государственном педагогическом университете, разрешается продолжить учебу в филиале Самаркандского медуниверситета.Также известно, что в Джиззакской области будет создан областной детский диагностический центр, который будет оснащен самым современным оборудованием.Отмечается, что в регионе растет количество детских болезней из-за отсутствия раннего выявления и диагностики.В случае принятия данного постановления качество и эффективность медицинских услуг, предоставляемых детям в регионе возрастут, заболевания будут выявляться на ранней стадии.При подготовке проекта был изучен опыт ряда стран, в частности, России, Беларуси, Китая, Южной Кореи, Германии и других стран.

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в джизаке откроют филиал самаркандского государственного медицинского университета также в джиззакской области будет создан областной детский диагностический центр