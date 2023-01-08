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Во время подписания документов по итогам российско-узбекистанских переговоров - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20230108/v-stranax-eaes-vvedut-obyazatelnuyu-sertifikatsiyu-produktsii-dlya-gochs-v-2023-godu-31325713.html
В странах ЕАЭС введут обязательную сертификацию продукции для ГОЧС в 2023 году
В странах ЕАЭС введут обязательную сертификацию продукции для ГОЧС в 2023 году
Регламент разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
2023-01-08T18:06+0500
2023-01-08T18:06+0500
еаэс и узбекистан
еаэс
сертификация
продукция
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Обязательная сертификация продукции для нужд гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) вводится в странах Евразийского экономического союза с июня 2023 года. Данное требование содержит технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", утвержденный решением совета ЕАЭС. Документ разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и вступит в силу с июня 2023 года. Как уточняет ВНИИ ГОЧС, технический регламент будет действовать на территории России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
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в странах еаэс введут обязательную сертификацию продукции для гочс в 2023 году регламент разработан специалистами всероссийского научно исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
в странах еаэс введут обязательную сертификацию продукции для гочс в 2023 году регламент разработан специалистами всероссийского научно исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

В странах ЕАЭС введут обязательную сертификацию продукции для ГОЧС в 2023 году

18:06 08.01.2023
© Sputnik/Жоомарт УраимовСаммит ЕАЭС в Бишкеке.
Саммит ЕАЭС в Бишкеке. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.01.2023
© Sputnik/Жоомарт Ураимов
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Регламент разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Обязательная сертификация продукции для нужд гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) вводится в странах Евразийского экономического союза с июня 2023 года.
Данное требование содержит технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", утвержденный решением совета ЕАЭС.
Документ разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и вступит в силу с июня 2023 года.
Как уточняет ВНИИ ГОЧС, технический регламент будет действовать на территории России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.
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