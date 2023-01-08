https://uz.sputniknews.ru/20230108/v-stranax-eaes-vvedut-obyazatelnuyu-sertifikatsiyu-produktsii-dlya-gochs-v-2023-godu-31325713.html

В странах ЕАЭС введут обязательную сертификацию продукции для ГОЧС в 2023 году

В странах ЕАЭС введут обязательную сертификацию продукции для ГОЧС в 2023 году

Регламент разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

2023-01-08T18:06+0500

2023-01-08T18:06+0500

2023-01-08T18:06+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

сертификация

продукция

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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Обязательная сертификация продукции для нужд гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) вводится в странах Евразийского экономического союза с июня 2023 года. Данное требование содержит технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", утвержденный решением совета ЕАЭС. Документ разработан специалистами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) и вступит в силу с июня 2023 года. Как уточняет ВНИИ ГОЧС, технический регламент будет действовать на территории России, Беларуси, Казахстана, Армении и Кыргызстана.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в странах еаэс введут обязательную сертификацию продукции для гочс в 2023 году регламент разработан специалистами всероссийского научно исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций