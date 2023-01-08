https://uz.sputniknews.ru/20230108/v-syrdarinskoy-oblasti-postroyat-parogazovuyu-elektrostantsiyu---postanovlenie-prezidenta-31328414.html
В Сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию - постановление президента
В Сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию - постановление президента
Запуск станции позволит экономить 1,1 млрд кубометров природного газа в год.
2023-01-08T17:05+0500
2023-01-08T17:05+0500
2023-01-08T17:05+0500
экономика
сырдарьинская область
электростанция
постановление
президент
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газ
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ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о реализации инвестиционного проекта по строительству парогазовой электростанции мощностью 1573 МВт в Боёвутском районе Сырдарьинской области.На площади 61,9 га будет построена современная тепловая электростанция, работающая в комбинированном цикле класса "Н". Эта станция будет введена в эксплуатацию в 2026 году.В рамках проекта будет производиться 12 млрд кВтч электроэнергии в год за счет установки устройств с КПД более 60%, в результате чего будет cэкономлено 1,1 млрд кубометров природного газа в год.Как отметили в пресс-службе Минэнерго, при строительстве объекта будет создано 2,5 тыс. рабочих мест на постоянной основе, а после введения в эксплуатацию – 120.Данная теплостанция является одним из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Центральной Азии и странах СНГ посредством международных открытых тендеров.Напомним, 20 ноября 2022 года в Хавасском районе Сырдарьинской области была введена в эксплуатацию новая ТЭС мощностью 220 МВт. Также до конца текущего года планируется запуск современной тепловой электростанции мощностью 1500 МВт в городе Ширин и Боёвутском районе.
сырдарьинская область
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в сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию постановление президента запуск станции позволит экономить 1 1 млрд кубометров природного газа в год
в сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию постановление президента запуск станции позволит экономить 1 1 млрд кубометров природного газа в год
В Сырдарьинской области построят парогазовую электростанцию - постановление президента
Запуск станции позволит экономить 1,1 млрд кубометров природного газа в год.
ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление
о реализации инвестиционного проекта по строительству парогазовой электростанции мощностью 1573 МВт в Боёвутском районе Сырдарьинской области.
На площади 61,9 га будет построена современная тепловая электростанция, работающая в комбинированном цикле класса "Н". Эта станция будет введена в эксплуатацию в 2026 году.
В рамках проекта будет производиться 12 млрд кВтч электроэнергии в год за счет установки устройств с КПД более 60%, в результате чего будет cэкономлено 1,1 млрд кубометров природного газа в год.
Как отметили в пресс-службе Минэнерго, при строительстве объекта будет создано 2,5 тыс. рабочих мест на постоянной основе, а после введения в эксплуатацию – 120.
Данная теплостанция является одним из крупнейших инвестиционных проектов, реализуемых в Центральной Азии и странах СНГ посредством международных открытых тендеров.
Напомним, 20 ноября 2022 года в Хавасском районе Сырдарьинской области была введена в эксплуатацию новая ТЭС мощностью 220 МВт. Также до конца текущего года планируется запуск современной тепловой электростанции мощностью 1500 МВт в городе Ширин и Боёвутском районе.