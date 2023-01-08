https://uz.sputniknews.ru/20230108/v-uzbekistane-otkroetsya-shkola-zimnix-vidov-sporta-31322674.html
В Узбекистане откроется школа зимних видов спорта
В Узбекистане откроется школа зимних видов спорта
Учащиеся школы будут заниматься такими видами спорта, как фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и хоккей.
2023-01-08T10:05+0500
2023-01-08T10:05+0500
2023-01-08T10:05+0500
спорт
узбекистан
школа
зима
спорт
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ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Республиканская школа зимних видов спорта начнет принимать учеников в 2024-2025 учебном году. Данное постановление № 3 приняло правительство Узбекистана.В документе определены основные задачи специализированной спортивной школы. Известно, что школа будет проводить работу по организации республиканских и областных спортивных соревнований, развитию сотрудничества со другими образовательными учреждениями, а также клубами и центрами зимних видов спорта зарубежных стран.Школа будет являться "внешкольным спортивно-образовательным учреждением". Для учащихся будут построены необходимые спортивные сооружения, в том числе современный крытый ледовый дворец и открытая спортивная площадка, а также специальный тренажерный зал.
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в узбекистане откроется школа зимних видов спорта учащиеся школы будут заниматься такими видами спорта как фигурное катание конькобежный спорт шорт трек и хоккей
в узбекистане откроется школа зимних видов спорта учащиеся школы будут заниматься такими видами спорта как фигурное катание конькобежный спорт шорт трек и хоккей
В Узбекистане откроется школа зимних видов спорта
Учащиеся школы будут заниматься такими видами спорта, как фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек и хоккей.
ТАШКЕНТ, 8 янв — Sputnik. Республиканская школа зимних видов спорта начнет принимать учеников в 2024-2025 учебном году. Данное постановление № 3 приняло правительство Узбекистана.
В документе определены основные задачи специализированной спортивной школы. Известно, что школа будет проводить работу по организации республиканских и областных спортивных соревнований, развитию сотрудничества со другими образовательными учреждениями, а также клубами и центрами зимних видов спорта зарубежных стран.
Школа будет являться "внешкольным спортивно-образовательным учреждением". Для учащихся будут построены необходимые спортивные сооружения, в том числе современный крытый ледовый дворец и открытая спортивная площадка, а также специальный тренажерный зал.