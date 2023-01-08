https://uz.sputniknews.ru/20230108/vlasti-karakalpakstana-poprosili-smyagchit-nakazanie-uchastnikam-nukusskix-sobytiy-31325414.html

Власти Каракалпакстана попросили смягчить наказание участникам нукусских событий

Власти Каракалпакстана попросили смягчить наказание участникам нукусских событий

На суде в субботу с показаниями выступил председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев.

2023-01-08T13:05+0500

2023-01-08T13:05+0500

2023-01-08T13:05+0500

политика

каракалпакстан

республика каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 8 янв – Sputnik. Власти Каракалпакстана обратились в суд с просьбой смягчить в рамках закона наказание участникам волнений в июле 2022 года, сообщила пресс-служба Верховного суда Узбекистана. В конце ноября Бухарский областной суд начал открытое рассмотрение дела по обвинению 22 человек, подозреваемых в организации и участии в волнениях в Каракалпакстане. Им предъявлены обвинения по 11 статьям уголовного кодекса Узбекистана. В том числе "посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан", "массовые беспорядки", "разбой", "незаконное завладение огнестрельным оружием". Санкции по указанным статьям предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Большинство из обвиняемых вину признали. По данным пресс-службы, на суде в субботу с показаниями выступил председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Аманбай Орынбаев. Генпрокуратура Узбекистана в декабре сообщила, что обвинение в участии и организации июльских массовых беспорядков в Каракалпакстане предъявлено 171 человеку, в том числе в отношении 22 обвиняемых уголовное дело уже рассматривается в суде. Кроме того, завершаются следственные действия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, в отношении 39 обвиняемых. В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в регионе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Двадцатого июля президент подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП с 21 июля. По уточненным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, пострадали 274, были задержаны 516, в том числе иностранные граждане. Позднее генпрокуратура сообщила, что 14 человек были задержаны по статье УК "посягательство на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

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власти каракалпакстана попросили смягчить наказание участникам нукусских событий на суде в субботу с показаниями выступил председатель жокаргы кенеса каракалпакстана аманбай орынбаев