https://uz.sputniknews.ru/20230109/ekonomist-katasonov-rasskazal-kogda-mir-okonchatelno-otvernetsya-ot-ssha-31339863.html
Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США
Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США
Россия занимает второе место по золотодобыче в мире, а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей.
2023-01-09T11:35+0500
2023-01-09T11:35+0500
2023-01-09T11:35+0500
видео
сша
россия
золото
экономика
доллары
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов. Что ждет мировую экономику в новом году? Когда рухнет долларовая система? Зачем государства все активнее развивают цифровые деньги? Как Запад пересмотрит свою санкционную политику? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономист катасонов рассказал когда мир окончательно отвернется от сша россия занимает второе место по золотодобыче в мире а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей
экономист катасонов рассказал когда мир окончательно отвернется от сша россия занимает второе место по золотодобыче в мире а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей
Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США
Россия занимает второе место по золотодобыче в мире, а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов. Что ждет мировую экономику в новом году? Когда рухнет долларовая система? Зачем государства все активнее развивают цифровые деньги? Как Запад пересмотрит свою санкционную политику? Обо всем этом смотрите в нашем видео.