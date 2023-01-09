https://uz.sputniknews.ru/20230109/ekonomist-katasonov-rasskazal-kogda-mir-okonchatelno-otvernetsya-ot-ssha-31339863.html

Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США

Экономист Катасонов рассказал, когда мир окончательно отвернется от США

Россия занимает второе место по золотодобыче в мире, а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей.

2023-01-09T11:35+0500

2023-01-09T11:35+0500

2023-01-09T11:35+0500

видео

сша

россия

золото

экономика

доллары

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал экономист Валентин Катасонов. Что ждет мировую экономику в новом году? Когда рухнет долларовая система? Зачем государства все активнее развивают цифровые деньги? Как Запад пересмотрит свою санкционную политику? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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экономист катасонов рассказал когда мир окончательно отвернется от сша россия занимает второе место по золотодобыче в мире а потому процессы перехода мировой экономики от доллара к золоту выгодны ей