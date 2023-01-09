https://uz.sputniknews.ru/20230109/japarov-kambaratinskaya-ges---buduschiy-flagman-otechestvennoy-energetiki-31349530.html

Жапаров: Камбаратинская ГЭС - будущий флагман отечественной энергетики

Жапаров: Камбаратинская ГЭС - будущий флагман отечественной энергетики

Садыр Жапаров выразил надежду, что с реализацией этого проекта Кыргызстан можно будет назвать "действительно энергонезависимой страной".

2023-01-09T15:46+0500

2023-01-09T15:46+0500

2023-01-09T15:46+0500

политика

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в социальной сети заявил, что Камбаратинская ГЭС станет будущим флагманом кыргызской энергетики.Он отметил, что Кыргызстан богат на энергоресурсы, однако несмотря на то, что страна находится в верховье водных ресурсов, ей не удалось за годы независимости построить новые ГЭС, поэтому Кыргызстану приходилось импортировать электроэнергию в зимнее время.Кыргызской лидер рассказал, что по его поручению в стране за последние два года начато строительство малых и средних ГЭС, в том числе дан старт крупнейшей стройке - Камбаратинской ГЭС.Жапаров выразил надежду, что с реализацией этих проектов Кыргызстан можно будет назвать "действительно энергонезависимой страной, которая будет экспортировать электроэнергию в другие страны".Напомним, министры энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана 6 января подписали в Бишкеке дорожную карту строительства Камбаратинской ГЭС-1. Ее мощность должна составить 1860 мегаватт, также планируется выработка 5 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.

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жапаров камбаратинская гэс будущий флагман отечественной энергетики садыр жапаров выразил надежду что с реализацией этого проекта кыргызстан можно будет назвать действительно энергонезависимой страной