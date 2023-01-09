https://uz.sputniknews.ru/20230109/japarov-kambaratinskaya-ges---buduschiy-flagman-otechestvennoy-energetiki-31349530.html
Жапаров: Камбаратинская ГЭС - будущий флагман отечественной энергетики
Жапаров: Камбаратинская ГЭС - будущий флагман отечественной энергетики
Садыр Жапаров выразил надежду, что с реализацией этого проекта Кыргызстан можно будет назвать "действительно энергонезависимой страной".
2023-01-09T15:46+0500
2023-01-09T15:46+0500
2023-01-09T15:46+0500
политика
садыр жапаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/11/30057124_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_7d43c0312d5e1a92929c4bbb9776ce1d.jpg
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в социальной сети заявил, что Камбаратинская ГЭС станет будущим флагманом кыргызской энергетики.Он отметил, что Кыргызстан богат на энергоресурсы, однако несмотря на то, что страна находится в верховье водных ресурсов, ей не удалось за годы независимости построить новые ГЭС, поэтому Кыргызстану приходилось импортировать электроэнергию в зимнее время.Кыргызской лидер рассказал, что по его поручению в стране за последние два года начато строительство малых и средних ГЭС, в том числе дан старт крупнейшей стройке - Камбаратинской ГЭС.Жапаров выразил надежду, что с реализацией этих проектов Кыргызстан можно будет назвать "действительно энергонезависимой страной, которая будет экспортировать электроэнергию в другие страны".Напомним, министры энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана 6 января подписали в Бишкеке дорожную карту строительства Камбаратинской ГЭС-1. Ее мощность должна составить 1860 мегаватт, также планируется выработка 5 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0b/11/30057124_209:0:1876:1250_1920x0_80_0_0_05572b142459ef98745bd8ab0c9df365.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
жапаров камбаратинская гэс будущий флагман отечественной энергетики садыр жапаров выразил надежду что с реализацией этого проекта кыргызстан можно будет назвать действительно энергонезависимой страной
жапаров камбаратинская гэс будущий флагман отечественной энергетики садыр жапаров выразил надежду что с реализацией этого проекта кыргызстан можно будет назвать действительно энергонезависимой страной
Жапаров: Камбаратинская ГЭС - будущий флагман отечественной энергетики
Садыр Жапаров выразил надежду, что с реализацией этого проекта Кыргызстан можно будет назвать "действительно энергонезависимой страной".
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в социальной сети заявил, что Камбаратинская ГЭС станет будущим флагманом кыргызской энергетики.
Он отметил, что Кыргызстан богат на энергоресурсы, однако несмотря на то, что страна находится в верховье водных ресурсов, ей не удалось за годы независимости построить новые ГЭС, поэтому Кыргызстану приходилось импортировать электроэнергию в зимнее время.
"Последние 30 лет мы пользуемся углем, мазутом, силой ранее построенных ГЭС. На данный момент мы используем порядка лишь 10% нашего гидроэнергетического потенциала", - написал Жапаров.
Кыргызской лидер рассказал, что по его поручению в стране за последние два года начато строительство малых и средних ГЭС, в том числе дан старт крупнейшей стройке - Камбаратинской ГЭС.
Жапаров выразил надежду, что с реализацией этих проектов Кыргызстан можно будет назвать "действительно энергонезависимой страной, которая будет экспортировать электроэнергию в другие страны".
Напомним, министры энергетики Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана 6 января подписали в Бишкеке дорожную карту строительства Камбаратинской ГЭС-1. Ее мощность должна составить 1860 мегаватт, также планируется выработка 5 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.