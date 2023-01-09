https://uz.sputniknews.ru/20230109/kak-agmk-sotrudnichal-s-rossiey-v-2022-godu--podrobnosti-31342460.html

Как АГМК сотрудничал с Россией в 2022 году – подробности

Как АГМК сотрудничал с Россией в 2022 году – подробности

На какую сумму АГМК экспортировал продукцию в Россию в прошлом году - читайте в нашем материале.

2023-01-09T16:38+0500

2023-01-09T16:38+0500

2023-01-09T16:38+0500

экономика

россия

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

сотрудничество

экспорт

продукция

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) увеличил объем экспорта в прошлом году, в том числе и с Россией.Так, за прошедший год АГМК поставил в Россию 727 тонн медных труб на сумму $7 млн, 784 тонны медного купороса стоимостью $1,7 млн, а также 17,7 тыс. тонн металлического цинка на сумму $60,8 млн.Общая сумма экспорта продукции АГМК в Россию составила $88,6 млн, на втором месте расположился Казахстан с $39,8 млн, а на третьем Таджикистан - $2,85 млн. В Беларусь за прошлый год была экспортирована продукция на сумму $2,82 млн, в Кыргызстан - на $729 тыс. и в Азербайджан - продукция на сумму $368 тыс.Научно-производственное объединение (НПО) по производству редких металлов и твердых сплавов также активно сотрудничает с Россией. НПО вляется одним из важнейших структурных подразделений в составе АГМК, которое производит металлический молибден, вольфрам и их соли, молибденовые и вольфрамовые штабики и брикеты, карбид вольфрама, огнеупорные керамические изделия, а также изделия из твердых сплавов. Продукция, производимая объединением, ориентирована в основном на экспорт. В частности, в прошлом году НПО экспортировало в Россию молибденовые и вольфрамовые штабики на сумму $2,6 млн.За январь-декабрь 2022 года объединение экспортировало продукцию на сумму $32,9 млн. На внутренний рынок была поставлена продукции на сумму 29,18 млрд сумов. В структурные подразделения комбината была направлена продукция на сумму 1,09 млрд сумов. Известно, что на сегодняшний день в НПО трудятся 1127 работников

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как агмк сотрудничал с россией в 2022 году подробности на какую сумму агмк экспортировал продукцию в россию в прошлом году читайте в нашем материале