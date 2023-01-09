https://uz.sputniknews.ru/20230109/roddomy-i-bolnitsy-tashkenta-obespechili-generatorami-na-sluchay-pereboev-s-energiey-v-xoloda-31344848.html
Роддомы и больницы Ташкента обеспечили генераторами на случай перебоев с энергией в холода
Роддомы и больницы Ташкента обеспечили генераторами на случай перебоев с энергией в холода
Какие предупреждающие меры в связи с надвигающимися холодами принял хокимият Ташкента - читайте в нашем материале.
2023-01-09T13:20+0500
2023-01-09T13:20+0500
2023-01-09T13:22+0500
общество
ташкент
родильный дом
больница
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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Медучреждения Ташкента снабжаются дизель-генераторами для бесперебойного электроснабжения в период с 10 по 18 января, когда ожидаются сильные холода. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.Известно, что новые генераторы, приобретённые Министерством здравоохранения республики, установлены в родильных комплексах №1 и №6, городской детской фтизиатрической больнице, филиале Республиканского медицинского центра онкологии и радиологии и городской инфекционно-клинической больницы №2.Также сообщается, что по поручению хокима города Джахонгира Артыкходжаева работникам Главного управления благоустройства выданы семь тысяч перчаток и три тысячи термосов.Помимо этого, сотрудникам Службы безопасности дорожного движения и районных управлений благоустройства, которые будут дежурить в эти дни, предоставят горячий чай и питание.
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роддомы и больницы ташкента обеспечили генераторами на случай перебоев с энергией в холода какие предупреждающие меры в связи с надвигающимися холодами принял хокимият ташкента читайте в нашем материале
роддомы и больницы ташкента обеспечили генераторами на случай перебоев с энергией в холода какие предупреждающие меры в связи с надвигающимися холодами принял хокимият ташкента читайте в нашем материале
Роддомы и больницы Ташкента обеспечили генераторами на случай перебоев с энергией в холода
13:20 09.01.2023 (обновлено: 13:22 09.01.2023)
Какие предупреждающие меры в связи с надвигающимися холодами принял хокимият Ташкента - читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Медучреждения Ташкента снабжаются дизель-генераторами для бесперебойного электроснабжения в период с 10 по 18 января, когда ожидаются сильные холода. Об этом сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Известно, что новые генераторы, приобретённые Министерством здравоохранения республики, установлены в родильных комплексах №1 и №6, городской детской фтизиатрической больнице, филиале Республиканского медицинского центра онкологии и радиологии и городской инфекционно-клинической больницы №2.
Также сообщается, что по поручению хокима города Джахонгира Артыкходжаева работникам Главного управления благоустройства выданы семь тысяч перчаток и три тысячи термосов.
Помимо этого, сотрудникам Службы безопасности дорожного движения и районных управлений благоустройства, которые будут дежурить в эти дни, предоставят горячий чай и питание.