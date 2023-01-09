https://uz.sputniknews.ru/20230109/selo-dara-v-navoi-prevratyat-v-turisticheskuyu-derevnyu-31345635.html
Село Дара в Навои превратят в туристическую деревню
Село Дара в Навои превратят в туристическую деревню
В селе уже открылись три семейных гостевых, пять гастрономических домов, два старинных дома, музей, а также две ремесленные мастерские.
2023-01-09T14:57+0500
2023-01-09T14:57+0500
2023-01-09T14:57+0500
туризм
навои
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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Село Дара, расположенное в Нуратинском районе Навоийской области, превратят в туристическую деревню. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.Данные меры предусмотрены заявлением № 68 видеоселекторного совещания, которое прошло под руководством президента Шавката Мирзиёева 19 сентября 2022 года.В настоящее время Главное управление туризма и культурного наследия Навоийской области проводит ряд работ. В частности, в селе начали работать три семейных гостевых, пять гастрономических домов, два старинных дома и дом-музей, где хранятся предметы истории, а также две ремесленные мастерские.Также в целях развития дополнительных видов туризма и услуг в этой махалле предоставляются спортивные и прогулочные услуги, создано три точки питания, а также восемь торговых точек.Кроме этого, в 2023-2024 годах в поселке планируется построить три селфи зоны, подвесной мост, две автостоянки и 30 зон отдыха.Напомним, ранее для удобства туристов были отремонтированы дороги, которые ведут к еще одной туристической деревне в Сентоб в Навоийской области.
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село дара в навои превратят в туристическую деревню в селе уже открылись три семейных гостевых пять гастрономических домов два старинных дома музей а также две ремесленные мастерские
село дара в навои превратят в туристическую деревню в селе уже открылись три семейных гостевых пять гастрономических домов два старинных дома музей а также две ремесленные мастерские
Село Дара в Навои превратят в туристическую деревню
В селе уже открылись три семейных гостевых дома, пять гастрономических домов, два старинных дома, музей, а также две ремесленные мастерские.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik.
Село Дара, расположенное в Нуратинском районе Навоийской области, превратят в туристическую деревню. Об этом сообщает
пресс-служба Министерства туризма и культурного наследия республики.
Данные меры предусмотрены заявлением № 68 видеоселекторного совещания, которое прошло под руководством президента Шавката Мирзиёева 19 сентября 2022 года.
В настоящее время Главное управление туризма и культурного наследия Навоийской области проводит ряд работ. В частности, в селе начали работать три семейных гостевых, пять гастрономических домов, два старинных дома и дом-музей, где хранятся предметы истории, а также две ремесленные мастерские.
Также в целях развития дополнительных видов туризма и услуг в этой махалле предоставляются спортивные и прогулочные услуги, создано три точки питания, а также восемь торговых точек.
Кроме этого, в 2023-2024 годах в поселке планируется построить три селфи зоны, подвесной мост, две автостоянки и 30 зон отдыха.
Напомним, ранее для удобства туристов были отремонтированы дороги, которые ведут к еще одной туристической деревне в Сентоб в Навоийской области.