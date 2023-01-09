https://uz.sputniknews.ru/20230109/sportsmeny-iz-uzbekistana-primut-uchastie-v-zimney-universiade-31327786.html

Спортсмены из Узбекистана выступят на зимней Универсиаде

Спортсмены из Узбекистана выступят на зимней Универсиаде

Соревнования пройдут с 12 по 22 января. Подробнее - в нашем материале.

2023-01-09T09:05+0500

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спорт

узбекистан

спортсмен

зима

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в XXX Всемирной зимней Универсиаде. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования пройдут с 12 по 22 января в американском Лейк-Плэсиде. В играх примут участие представители более 50 стран мира.В состав отечественной делегации вошли 13 спортсменов, которые представят отечественные школы горнолыжного спорта, сноуборда и фигурного катания.Так, в состав узбекистанский делегации входят следующие спортсмены. Они отправятся на игры 10 января.Горнолыжный спорт: Сноуборд: Фигурное катание:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

спортсмены из узбекистана примут участие в зимней универсиаде соревнования пройдут с 12 по 22 января подробнее в нашем материале