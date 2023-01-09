https://uz.sputniknews.ru/20230109/sportsmeny-iz-uzbekistana-primut-uchastie-v-zimney-universiade-31327786.html
Спортсмены из Узбекистана выступят на зимней Универсиаде
Спортсмены из Узбекистана выступят на зимней Универсиаде
Соревнования пройдут с 12 по 22 января. Подробнее - в нашем материале.
2023-01-09T09:05+0500
2023-01-09T09:05+0500
2023-01-09T09:41+0500
спорт
узбекистан
спортсмен
зима
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21131903_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_1420fa2ed9bb98fa44f206be3abdd089.jpg
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Делегация Узбекистана примет участие в XXX Всемирной зимней Универсиаде. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что соревнования пройдут с 12 по 22 января в американском Лейк-Плэсиде. В играх примут участие представители более 50 стран мира.В состав отечественной делегации вошли 13 спортсменов, которые представят отечественные школы горнолыжного спорта, сноуборда и фигурного катания.Так, в состав узбекистанский делегации входят следующие спортсмены. Они отправятся на игры 10 января.Горнолыжный спорт: Сноуборд: Фигурное катание:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21131903_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_4dcc5453d7d85a945e87987b27bc8fd1.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спортсмены из узбекистана примут участие в зимней универсиаде соревнования пройдут с 12 по 22 января подробнее в нашем материале
спортсмены из узбекистана примут участие в зимней универсиаде соревнования пройдут с 12 по 22 января подробнее в нашем материале
Спортсмены из Узбекистана выступят на зимней Универсиаде
09:05 09.01.2023 (обновлено: 09:41 09.01.2023)
Соревнования пройдут с 12 по 22 января. Подробнее - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik.
Делегация Узбекистана примет участие в XXX Всемирной зимней Универсиаде. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что соревнования пройдут с 12 по 22 января в американском Лейк-Плэсиде. В играх примут участие представители более 50 стран мира.
В состав отечественной делегации вошли 13 спортсменов, которые представят отечественные школы горнолыжного спорта, сноуборда и фигурного катания.
Так, в состав узбекистанский делегации входят следующие спортсмены. Они отправятся на игры 10 января.
Нигинабону Джамолиддинова