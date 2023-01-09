https://uz.sputniknews.ru/20230109/tovarooborot-uzbekistana-so-stranami-sng-uvelichilsya-na-tret-v-2022-godu-31343263.html
Товарооборот Узбекистана со странами СНГ увеличился на треть в 2022 году
Товарооборот Узбекистана со странами СНГ увеличился на треть в 2022 году
За прошедший год Узбекистан и страны СНГ создали более тысячи совместных предприятий. Подробности - в нашем материале.
2023-01-09T12:26+0500
2023-01-09T12:26+0500
2023-01-09T12:31+0500
экономика
узбекистан
снг
товарооборот
предприятия
совместное предприятие
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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. В прошлом году товарооборот Узбекистана со странами СНГ увеличился на треть. Также было создано более тысячи совместных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Известно, что Узбекистан в данное время развивает сотрудничество с партнерами в рамках СНГ в трех измерениях: в области политики и безопасности, экономической и гуманитарной сферах. Приоритетными задачами являются формирование полноценной зоны свободной торговли и укрепление транспортной взаимосвязанности на пространстве СНГ.Важное внимание уделяется объединению усилий в реализации национальных программ и стратегий, направленных на углубление промышленной кооперации, обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности.Так, за последние годы Узбекистан активизировал свое участие в деятельности Содружества, подписал более 40 многосторонних соглашений, а также присоединился к 23 отраслевым органам СНГ.
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товарооборот узбекистана со странами снг увеличился на треть в 2022 году за прошедший год узбекистан и страны снг создали более тысячи совместных предприятий
товарооборот узбекистана со странами снг увеличился на треть в 2022 году за прошедший год узбекистан и страны снг создали более тысячи совместных предприятий
Товарооборот Узбекистана со странами СНГ увеличился на треть в 2022 году
12:26 09.01.2023 (обновлено: 12:31 09.01.2023)
За прошедший год Узбекистан и страны СНГ создали более тысячи совместных предприятий. Подробности - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. В прошлом году товарооборот Узбекистана со странами СНГ увеличился на треть. Также было создано более тысячи совместных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.
Известно, что Узбекистан в данное время развивает сотрудничество с партнерами в рамках СНГ в трех измерениях: в области политики и безопасности, экономической и гуманитарной сферах. Приоритетными задачами являются формирование полноценной зоны свободной торговли и укрепление транспортной взаимосвязанности на пространстве СНГ.
Важное внимание уделяется объединению усилий в реализации национальных программ и стратегий, направленных на углубление промышленной кооперации, обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности.
Так, за последние годы Узбекистан активизировал свое участие в деятельности Содружества, подписал более 40 многосторонних соглашений, а также присоединился к 23 отраслевым органам СНГ.