https://uz.sputniknews.ru/20230109/tovarooborot-uzbekistana-so-stranami-sng-uvelichilsya-na-tret-v-2022-godu-31343263.html

Товарооборот Узбекистана со странами СНГ увеличился на треть в 2022 году

Товарооборот Узбекистана со странами СНГ увеличился на треть в 2022 году

За прошедший год Узбекистан и страны СНГ создали более тысячи совместных предприятий. Подробности - в нашем материале.

2023-01-09T12:26+0500

2023-01-09T12:26+0500

2023-01-09T12:31+0500

экономика

узбекистан

снг

товарооборот

предприятия

совместное предприятие

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. В прошлом году товарооборот Узбекистана со странами СНГ увеличился на треть. Также было создано более тысячи совместных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.Известно, что Узбекистан в данное время развивает сотрудничество с партнерами в рамках СНГ в трех измерениях: в области политики и безопасности, экономической и гуманитарной сферах. Приоритетными задачами являются формирование полноценной зоны свободной торговли и укрепление транспортной взаимосвязанности на пространстве СНГ.Важное внимание уделяется объединению усилий в реализации национальных программ и стратегий, направленных на углубление промышленной кооперации, обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности.Так, за последние годы Узбекистан активизировал свое участие в деятельности Содружества, подписал более 40 многосторонних соглашений, а также присоединился к 23 отраслевым органам СНГ.

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Sputnik Узбекистан

товарооборот узбекистана со странами снг увеличился на треть в 2022 году за прошедший год узбекистан и страны снг создали более тысячи совместных предприятий