https://uz.sputniknews.ru/20230109/tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-sozdal-bazu-dannyx-drevnix-pismennyx-istochnikov-31338781.html
Центр исламской цивилизации создал базу данных древних письменных источников
Центр исламской цивилизации создал базу данных древних письменных источников
Подобный государственный национальный реестр создан с целью предотвращения незаконного вывоза включенных в него объектов.
2023-01-09T10:46+0500
2023-01-09T10:46+0500
2023-01-09T10:46+0500
культура
центр
центр исламской культуры
ислам
культура
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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Центр исламской цивилизации в Узбекистане запустил масштабный проект по сохранению редких книг, сообщает корреспондент Sputnik. По словам директора центра Шоазима Миноварова, к концу 2022 года была завершена регистрация всех рукописей и литографических работ в стране. Так, в Государственном национальном реестре будут созданы специальные тома, в каждый из которых будет содержать информацию о тысяче редких рукописей. Там будет представлена основная информация о рукописи: время ее написания, тип бумаги, место хранения и ее нынешнее состояние. На данный момент в центре создано уже четыре тома, работа продолжится до конца 2023 года. Также директор поделился, какие условия необходимы для хранения рукописей. Так, хранение в фондах, музеях и библиотеках возможно, в тех случаях, если температура не превышает 23-25 градусов, а влажность не выше 56%. Директор подчеркнул, что если нет возможности хранить рукописи в данных условиях, их следует передать в центр. Он особо выделил, что все уникальные объекты должны быть сохранены в первозданном виде. По словам Миноварова, в реестр также включены такие произведения Алишера Навои, как "Хазайн ул-Маони", "Сокровище смыслов", "Тафсир аль-Мадиян", "Мукаддиматул Джазаирия", "Солатиль Масъуди", "Камос".
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центр исламской цивилизации создал базу данных древних письменных источников подобный государственный национальный реестр создан с целью предотвращения незаконного вывоза включенных в него объектов
центр исламской цивилизации создал базу данных древних письменных источников подобный государственный национальный реестр создан с целью предотвращения незаконного вывоза включенных в него объектов
Центр исламской цивилизации создал базу данных древних письменных источников
Подобный государственный национальный реестр создан с целью предотвращения незаконного вывоза включенных в него объектов.
ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Центр исламской цивилизации в Узбекистане запустил масштабный проект по сохранению редких книг, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам директора центра Шоазима Миноварова, к концу 2022 года была завершена регистрация всех рукописей и литографических работ в стране.
"В этот список вошли 21 670 рукописей и 30 585 литографических работ. Сейчас центр приступил к созданию Государственного национального реестра. С начала года по этому проекту ведется интенсивная работа", - рассказал Миноваров.
Так, в Государственном национальном реестре будут созданы специальные тома, в каждый из которых будет содержать информацию о тысяче редких рукописей. Там будет представлена основная информация о рукописи: время ее написания, тип бумаги, место хранения и ее нынешнее состояние.
На данный момент в центре создано уже четыре тома, работа продолжится до конца 2023 года.
"Цель создания государственного национального реестра состоит в том, чтобы включенные в него произведения не вывозились за границу нелегально. На различных аукционах эти бесценные произведения анонимно не продаются. Самое главное, ясен текущий статус рукописей и литографий в реестре. Следует подчеркнуть, что никакого давления или силовых методов для сохранения ресурсов не используется", — отметил Миноваров.
Также директор поделился, какие условия необходимы для хранения рукописей. Так, хранение в фондах, музеях и библиотеках возможно, в тех случаях, если температура не превышает 23-25 градусов, а влажность не выше 56%.
Директор подчеркнул, что если нет возможности хранить рукописи в данных условиях, их следует передать в центр. Он особо выделил, что все уникальные объекты должны быть сохранены в первозданном виде.
"Например, у нас сохранился единственный экземпляр произведений Хазрата Джами, переписанный его собственными руками, который он подарил Алишеру Навои. Еще одна очень редкая книга — рукопись "Золотой Коран", принадлежащая царям Бабури", - рассказывает он.
По словам Миноварова, в реестр также включены такие произведения Алишера Навои, как "Хазайн ул-Маони", "Сокровище смыслов", "Тафсир аль-Мадиян", "Мукаддиматул Джазаирия", "Солатиль Масъуди", "Камос".