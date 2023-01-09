https://uz.sputniknews.ru/20230109/tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-sozdal-bazu-dannyx-drevnix-pismennyx-istochnikov-31338781.html

Центр исламской цивилизации создал базу данных древних письменных источников

Центр исламской цивилизации создал базу данных древних письменных источников

Подобный государственный национальный реестр создан с целью предотвращения незаконного вывоза включенных в него объектов.

2023-01-09T10:46+0500

2023-01-09T10:46+0500

2023-01-09T10:46+0500

культура

центр

центр исламской культуры

ислам

культура

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ТАШКЕНТ, 9 янв – Sputnik. Центр исламской цивилизации в Узбекистане запустил масштабный проект по сохранению редких книг, сообщает корреспондент Sputnik. По словам директора центра Шоазима Миноварова, к концу 2022 года была завершена регистрация всех рукописей и литографических работ в стране. Так, в Государственном национальном реестре будут созданы специальные тома, в каждый из которых будет содержать информацию о тысяче редких рукописей. Там будет представлена основная информация о рукописи: время ее написания, тип бумаги, место хранения и ее нынешнее состояние. На данный момент в центре создано уже четыре тома, работа продолжится до конца 2023 года. Также директор поделился, какие условия необходимы для хранения рукописей. Так, хранение в фондах, музеях и библиотеках возможно, в тех случаях, если температура не превышает 23-25 ​​градусов, а влажность не выше 56%. Директор подчеркнул, что если нет возможности хранить рукописи в данных условиях, их следует передать в центр. Он особо выделил, что все уникальные объекты должны быть сохранены в первозданном виде. По словам Миноварова, в реестр также включены такие произведения Алишера Навои, как "Хазайн ул-Маони", "Сокровище смыслов", "Тафсир аль-Мадиян", "Мукаддиматул Джазаирия", "Солатиль Масъуди", "Камос".

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Sputnik Узбекистан

центр исламской цивилизации создал базу данных древних письменных источников подобный государственный национальный реестр создан с целью предотвращения незаконного вывоза включенных в него объектов