https://uz.sputniknews.ru/20230109/ukraina-poluchila-ploxie-novosti-iz-ssha-31352267.html

Украина получила плохие новости из США

Украина получила плохие новости из США

Фамилия нового спикера палаты представителей (и третьего человека в государственной иерархии США) Кевина Маккарти наталкивает на шутки про "новый маккартизм".

2023-01-09T17:25+0500

2023-01-09T17:25+0500

2023-01-09T17:25+0500

колумнисты

украина

сша

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Под старым маккартизмом, названным так по фамилии сенатора-алкоголика, принято понимать припадочный антикоммунизм и охоту на ведьм. Очень может быть, что обострение такого плана теперь действительно ждет американо-китайские отношения, что дал понять сам Маккарти в речи после избрания на высокий пост, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Бавырин.Но нас его карьерный взлет интересует в контексте российско-американских отношений, где "новый маккартизм" начался гораздо раньше — даже раньше, чем СВО. А добрые российские американисты часто высказывают мнение, что в нашем случае все наоборот: якобы избрание Маккарти может сказаться на нас благотворным образом в том смысле, что теперь Вашингтон будет меньше помогать ВСУ.Палата представителей имеет решающее слово в вопросах бюджета, а Маккарти пообещал сократить его расходную часть на 130 миллиардов долларов, в том числе 75 миллиардов за счет трат на оборону. На урезание мегаломанских проектов Пентагона в области оснащения собственных войск у республиканцев не поднимется рука, а вот подношения богу войны Марсу (то есть помощь ВСУ) — главный кандидат на сокращение.Это подтверждается обстоятельствами избрания Маккарти и компромиссами, которые за этим избранием вроде как стоят. Спикером он смог стать только с 15-й попытки, раз от разу его кандидатура не набирала минимально необходимого количества голосов. Такого в США не было более полутора веков.Причина — внутрипартийный бунт двух десятков депутатов, которых в российских СМИ часто называют "радикальными консерваторами" и "трампистами". По сути говоря, правильно, но дает искаженную картину.Ключевые люди бунта — Энди Биггс из Аризоны, Мэтт Гетц из Флоридыи Лорен Боберт из Колорадо. Биггс возглавляет депутатский альянс "Кокус свободы" — и, с американской точки зрения, это очень консервативный альянс. Но консерватизм не универсальная идеология — он полагается на традиции и прошлое, а они в каждой стране разные. То есть консервативны эти конгрессмены в том смысле, что отсылают к либертарианскому духу отцов-основателей, а взгляды на экономику имеют более либеральные, чем были у Егора Гайдара.В Маккарти они прозревают "зраду". Считают, что он, умеренный республиканец-центрист, пойдет на договорняки с демократами, сдаст Отечество свое либеральной гидре, обдерет Америку до нитки и по миру пустит.Все эти подозрительные конгрессмены действительно поддерживали Дональда Трампа, но сам Трамп поддерживал избрание Маккарти и безуспешно пытался отговорить Гетца и Боберт от того, чтобы голосовать за других кандидатов. Тактика бунтарей в том и заключалась, чтобы голосовать за любого из своих рядов, лишь бы не дать "кандидату элиты" набрать нужное количество голосов.Отговорить их Трампу не удалось, о чем они заявили лично. И связывать их, строго говоря, нужно не с бывшим президентом, а с вероятным будущим — губернатором Флориды Роном Десантисом, не исключено что прямым конкурентом Трампа. Эксцентричный миллиардер сыграл в этой истории роль статиста: не он эту борьбу начал, не он смог ее завершить.Зато смог Маккарти — путем, как было сказано выше, неуточненных компромиссов. Предполагается, что спикер согласился на упрощение процедуры своего отзыва и пообещал Гетцу, который сопротивлялся до последнего, пост председателя комитета по обороне.Если это действительно так, то назначение наделает шуму. Либералы уже вложились в демонизацию Гетца и Боберт (а Биггс давно считается кем-то вроде хищного ископаемого) Например, совсем недавно их травили за то, что они не внимали речи президента Украины Зеленского, когда тот выступал в конгрессе, а пялились в свои смартфоны.Но Зеленский тут тоже всего лишь обстоятельства, как и Трамп. Воюя с Гетцом и Боберт, либералы воюют прежде всего с Десантисом, так как на губернатора Флориды лично (Гетц представляет этот штат, а Боберт оттуда родом) никакого серьезного компромата найти не удалось, а ведь пытались.Все эти пятеро (Трамп с Десантисом тоже) неоднократно критиковали траты на Украину. Особенно часто — Гетц, вместе с коллегами по "Кокусу свободы" голосовавший против законопроекта о ленд-лизе для ВСУ. Такой человек на посту профильного комитета палаты представителей наверняка покажется Зеленскому максимально неподходящим, даже если он не держит обиды за смартфон (что вряд ли; с его-то эго — должен держать).Но плохая новость для Киева необязательно является хорошей новостью для Москвы. Развитие нашего конфликта с Америкой сейчас зависит не от баталий в конгрессе, а только и исключительно от успеха русского оружия в зоне СВО.Противостояние с Россией и поддержка Украины — это в США двухпартийная политика, республиканско-демократическая. Сложившейся там системе не смогут противостоять два десятка депутатов, даже если один из них возглавит чувствительный комитет по обороне. Эта же система на наших глазах целого президента сломала (того самого Трампа, который хотел "поладить с Москвой"). С конгрессменом из Флориды тоже как-нибудь разберется, если такая необходимость вдруг возникнет.Она, вообще-то, навряд ли возникнет. Интерес республиканцев не в том, чтобы перекрыть ВСУ кислород, а в том, чтобы, во-первых, показать неэффективность и расточительность их поддержки со стороны демократов, во-вторых — накопать компромата на Байдена, его сына и сановников.Другими словами, ленд-лизу пропишут аудитора, но совершенно не факт, что после аудита эффективность ленд-лиза снизится. Обычно это работает наоборот, для того и нужны аудиторы, особенно когда имеешь дело с такой мутной территорией, как Украина.Что же касается сокращения ассигнований на ВСУ — до этого, строго говоря, еще надо дожить. Пакет более чем на 50 миллиардов долларов для ВСУ на 2023 бюджетный год уже был утвержден ранее, а до 2024-го в зоне СВО может измениться многое. Точнее сказать, должно измениться — силами все той же российской армии.У России по-прежнему есть всего два союзника (также ее флот), но нет ни одной причины надеяться на спикера Маккарти. Он тоже понимает величину американской ставки на конфликт в Украине, тоже видит выгоды от экономической войны Европы с Россией, тоже не хочет быть капитулянтом.Но это необязательно говорит о том, что избрание Маккарти для нас вообще ничего не означает. Это все-таки экстраординарное событие для конгресса — когда спикера выбирают только с 15-й попытки. "Это "ж-ж-ж-ж" неспроста", как говорил по другому поводу Винни-Пух: в случае США оно указывает на глубину общественного раскола, кризис политической системы, эпоху трудных перемен, пусть даже Маккарти перемен не хочет и в принципе на них не способен.Уильям Педдингтон, которого в 1860 году избрали спикером палаты представителей с рекордной 44-й попытки, тоже был ни рыба ни мясо: ничем особо не примечателен, ничего принципиально не изменил, умер от передозировки морфием и всеми с тех пор позабыт.Но он стал последним спикером мирного времени. Гражданская война началась уже при его преемнике.

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украина получила плохие новости из сша фамилия нового спикера палаты представителей и третьего человека в государственной иерархии сша кевина маккарти наталкивает на шутки про новый маккартизм