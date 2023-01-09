https://uz.sputniknews.ru/20230109/v-rossii-nashli-bolee-200-predmetov-kulturnogo-naslediya-uzbekistana-31356438.html

В России нашли более 200 предметов культурного наследия Узбекистана

В России нашли более 200 предметов культурного наследия Узбекистана

Работа по поиску и определению артефактов, связанных с Узбекистаном, заняла несколько месяцев. 09.01.2023, Sputnik Узбекистан

2023-01-09T20:01+0500

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культура

узбекистан

россия

культурное наследие

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ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова обнаружили более 200 артефактов, связанных с культурой Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили во Всемирном обществе по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.В офисе Всемирного общества прошла встреча с заведующим кафедрой истории искусства и гуманитарных наук академии имени Строганова Кириллом Гаврилиным. Он сообщил о находках, а также о том, что работа по поиску и определению всех артефактов, связанных с Узбекистаном, заняла несколько месяцев.Специалисты академии провели исследования и обнаружили богатую коллекцию предметов искусства, которые долгое время оставались неизученными. Часть коллекции хранится также в филиале университета – Калининском училище, где обучались мастера декоративного искусства из республик СССР. Некоторые предметы привезли из революционного музея Хорезма в 1964 году."Еще один фонд, который мы исследуем в рамках совместного проекта Всемирного общества – Центральный государственный музей современной истории России на Пушкинской площади. В их фондовой коллекции очень много узбекских вещей – это подарки на высшем уровне, предметы, которые отправлялись на международные выставки, лучшая живопись художников Узбекистана 30-50-хх годов и многое другое", - рассказал профессор.Читайте также:

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