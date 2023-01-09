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Культура
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В России нашли более 200 предметов культурного наследия Узбекистана
В России нашли более 200 предметов культурного наследия Узбекистана
Работа по поиску и определению артефактов, связанных с Узбекистаном, заняла несколько месяцев. 09.01.2023, Sputnik Узбекистан
2023-01-09T20:01+0500
2023-01-09T20:18+0500
культура
узбекистан
россия
культурное наследие
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ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова обнаружили более 200 артефактов, связанных с культурой Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили во Всемирном обществе по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.В офисе Всемирного общества прошла встреча с заведующим кафедрой истории искусства и гуманитарных наук академии имени Строганова Кириллом Гаврилиным. Он сообщил о находках, а также о том, что работа по поиску и определению всех артефактов, связанных с Узбекистаном, заняла несколько месяцев.Специалисты академии провели исследования и обнаружили богатую коллекцию предметов искусства, которые долгое время оставались неизученными. Часть коллекции хранится также в филиале университета – Калининском училище, где обучались мастера декоративного искусства из республик СССР. Некоторые предметы привезли из революционного музея Хорезма в 1964 году."Еще один фонд, который мы исследуем в рамках совместного проекта Всемирного общества – Центральный государственный музей современной истории России на Пушкинской площади. В их фондовой коллекции очень много узбекских вещей – это подарки на высшем уровне, предметы, которые отправлялись на международные выставки, лучшая живопись художников Узбекистана 30-50-хх годов и многое другое", - рассказал профессор.Читайте также:
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узбекистан, россия, культурное наследие
узбекистан, россия, культурное наследие

В России нашли более 200 предметов культурного наследия Узбекистана

20:01 09.01.2023 (обновлено: 20:18 09.01.2023)
© Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия УзбекистанаАртефакты культурного наследия Узбекистана
Артефакты культурного наследия Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.01.2023
© Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана
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Работа по поиску и определению артефактов, связанных с Узбекистаном, заняла несколько месяцев.
ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова обнаружили более 200 артефактов, связанных с культурой Узбекистана. Об этом корреспонденту Sputnik сообщили во Всемирном обществе по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.
В офисе Всемирного общества прошла встреча с заведующим кафедрой истории искусства и гуманитарных наук академии имени Строганова Кириллом Гаврилиным. Он сообщил о находках, а также о том, что работа по поиску и определению всех артефактов, связанных с Узбекистаном, заняла несколько месяцев.
"После запроса Всемирного общества и проведенных в фондах Российского государственного художественно-промышленного университета им. Строганова исследованиях, оказалось, что предметов культурного наследия из Узбекистана у нас хранится более 200! И самый большой фонд составляет архитектурная керамика Узбекистана, по всей видимости, из коллекции Алексея Филиппова – известного художника, керамиста, технолога, реставратора начала 20 века, который стал собирать узбекскую керамику, согласно дневникам, еще при Николае II. Эта коллекция обнаружилась совсем недавно и представлена не только образцами прикладного искусства начала века, но и керамикой 60-70 годов, привезенной в Москву студенческими экспедициями, – отметил профессор К. Гаврилин.
Специалисты академии провели исследования и обнаружили богатую коллекцию предметов искусства, которые долгое время оставались неизученными. Часть коллекции хранится также в филиале университета – Калининском училище, где обучались мастера декоративного искусства из республик СССР. Некоторые предметы привезли из революционного музея Хорезма в 1964 году.
"Еще один фонд, который мы исследуем в рамках совместного проекта Всемирного общества – Центральный государственный музей современной истории России на Пушкинской площади. В их фондовой коллекции очень много узбекских вещей – это подарки на высшем уровне, предметы, которые отправлялись на международные выставки, лучшая живопись художников Узбекистана 30-50-хх годов и многое другое", - рассказал профессор.
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