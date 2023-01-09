https://uz.sputniknews.ru/20230109/video-vlasti-baltii-obrushatsya-na-marata-kasema-vsey-moschyu-gosapparata---politolog-31356664.html
Видео: власти Балтии обрушатся на Марата Касема всей мощью госаппарата - политолог
Видео: власти Балтии обрушатся на Марата Касема всей мощью госаппарата - политолог
По словам главного редактора портала RuBaltic Александра Носовича, преследование журналистов в странах Балтии стало рутинной практикой.
2023-01-09T21:00+0500
2023-01-09T21:00+0500
2023-01-09T21:00+0500
видео
латвия
журналист
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/09/31355410_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a78dc2884d390464853c17d49ee7e0a6.jpg
Главный редактор портала RuBaltic, политолог Александр Носович прокомментировал каналу "Sputnik на русском" ситуацию с задержанием шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.Носович отметил, что преследование журналистов стало общей рутинной практикой для стран Балтии, а наличие у Марата Касема латвийского гражданства стало дополнительным гарантом того, что власти Латвии обрушатся на него всей мощью своего карательного аппарата.
латвия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/09/31355410_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_de8d47d9ede775ea5cd336d7660edadc.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео политолог журналист главный редактор портала rubaltic александр носович задержание марата касема латвия
видео политолог журналист главный редактор портала rubaltic александр носович задержание марата касема латвия
Видео: власти Балтии обрушатся на Марата Касема всей мощью госаппарата - политолог
По словам главного редактора портала RuBaltic Александра Носовича, преследование журналистов в странах Балтии стало рутинной практикой.
Главный редактор портала RuBaltic, политолог Александр Носович прокомментировал каналу "Sputnik на русском" ситуацию с задержанием шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Носович отметил, что преследование журналистов стало общей рутинной практикой для стран Балтии, а наличие у Марата Касема латвийского гражданства стало дополнительным гарантом того, что власти Латвии обрушатся на него всей мощью своего карательного аппарата.