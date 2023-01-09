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Видео: власти Балтии обрушатся на Марата Касема всей мощью госаппарата - политолог
Видео: власти Балтии обрушатся на Марата Касема всей мощью госаппарата - политолог
По словам главного редактора портала RuBaltic Александра Носовича, преследование журналистов в странах Балтии стало рутинной практикой.
2023-01-09T21:00+0500
2023-01-09T21:00+0500
видео
латвия
журналист
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Главный редактор портала RuBaltic, политолог Александр Носович прокомментировал каналу "Sputnik на русском" ситуацию с задержанием шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.Носович отметил, что преследование журналистов стало общей рутинной практикой для стран Балтии, а наличие у Марата Касема латвийского гражданства стало дополнительным гарантом того, что власти Латвии обрушатся на него всей мощью своего карательного аппарата.
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видео политолог журналист главный редактор портала rubaltic александр носович задержание марата касема латвия
видео политолог журналист главный редактор портала rubaltic александр носович задержание марата касема латвия

Видео: власти Балтии обрушатся на Марата Касема всей мощью госаппарата - политолог

21:00 09.01.2023
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По словам главного редактора портала RuBaltic Александра Носовича, преследование журналистов в странах Балтии стало рутинной практикой.
Главный редактор портала RuBaltic, политолог Александр Носович прокомментировал каналу "Sputnik на русском" ситуацию с задержанием шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.
Носович отметил, что преследование журналистов стало общей рутинной практикой для стран Балтии, а наличие у Марата Касема латвийского гражданства стало дополнительным гарантом того, что власти Латвии обрушатся на него всей мощью своего карательного аппарата.
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