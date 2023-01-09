https://uz.sputniknews.ru/20230109/video-vlasti-baltii-obrushatsya-na-marata-kasema-vsey-moschyu-gosapparata---politolog-31356664.html

Видео: власти Балтии обрушатся на Марата Касема всей мощью госаппарата - политолог

Видео: власти Балтии обрушатся на Марата Касема всей мощью госаппарата - политолог

По словам главного редактора портала RuBaltic Александра Носовича, преследование журналистов в странах Балтии стало рутинной практикой.

2023-01-09T21:00+0500

2023-01-09T21:00+0500

2023-01-09T21:00+0500

видео

латвия

журналист

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Главный редактор портала RuBaltic, политолог Александр Носович прокомментировал каналу "Sputnik на русском" ситуацию с задержанием шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.Носович отметил, что преследование журналистов стало общей рутинной практикой для стран Балтии, а наличие у Марата Касема латвийского гражданства стало дополнительным гарантом того, что власти Латвии обрушатся на него всей мощью своего карательного аппарата.

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видео политолог журналист главный редактор портала rubaltic александр носович задержание марата касема латвия