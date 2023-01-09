https://uz.sputniknews.ru/20230109/vrachi-rasskazali-kak-bystro-izbavitsya-ot-izjogi-29076017.html
Врачи рассказали, как быстро избавиться от изжоги
Врачи рассказали, как быстро избавиться от изжоги
Как избавиться от изжоги - подробности в нашем материале.
2023-01-09T07:01+0500
2023-01-09T07:01+0500
2023-01-09T07:01+0500
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врач
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Для избавления от изжоги необходимо пить напиток из куркумы, а также гулять после плотных трапез, рассказали врач Натали Гири и диетолог Мелани Диксон. Они также назвали способы избавиться от неприятных ощущений в желудке.Гири объяснила, что обычно изжога является симптомом кислотного рефлюкса, также известного как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.Она отметила, что в определенных случаях отрыжку может вызывать дисбактериоз кишечника.В борьбе с изжогой поможет также напиток из куркумы, считает диетолог Мелани Диксон. По словам диетолога, приготовить напиток из куркумы нетрудно. В стакан молока нужно добавить чайную ложку кокосового масла, четверть чайной ложки молотой куркумы и чайную ложку молотого имбиря, а затем взбить в блендере, перелить в кастрюлю и довести до кипения. Употребляют напиток в теплом виде.
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врачи рассказали как быстро избавиться от изжоги как избавиться от изжоги изжога способы как избавиться что пить при изжоге рецепт напитка с куркумой и молоком куркума и молоко
врачи рассказали как быстро избавиться от изжоги как избавиться от изжоги изжога способы как избавиться что пить при изжоге рецепт напитка с куркумой и молоком куркума и молоко
Врачи рассказали, как быстро избавиться от изжоги
Как избавиться от изжоги — подробности в нашем материале.
Для избавления от изжоги необходимо пить напиток из куркумы, а также гулять после плотных трапез, рассказали
врач Натали Гири и диетолог Мелани Диксон. Они также назвали способы избавиться от неприятных ощущений в желудке.
Гири объяснила, что обычно изжога является симптомом кислотного рефлюкса, также известного как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
"Прогулки после еды позволяют крахмалам и липидам в желудке перевариваться. Так можно избежать проблем с кишечником, пищеварением и кислотным рефлюксом", — посоветовала врач.
Она отметила, что в определенных случаях отрыжку может вызывать дисбактериоз кишечника.
В борьбе с изжогой поможет также напиток из куркумы, считает диетолог Мелани Диксон.
"Куркума обладает противовоспалительными свойствами, которые успокаивают раздраженный кишечник, снижают вздутие живота и расстройство желудка, а также поддерживают пищеварение", — пояснила она.
По словам диетолога, приготовить напиток из куркумы нетрудно. В стакан молока нужно добавить чайную ложку кокосового масла, четверть чайной ложки молотой куркумы и чайную ложку молотого имбиря, а затем взбить в блендере, перелить в кастрюлю и довести до кипения. Употребляют напиток в теплом виде.