https://uz.sputniknews.ru/20230109/vrachi-rasskazali-kak-bystro-izbavitsya-ot-izjogi-29076017.html

Врачи рассказали, как быстро избавиться от изжоги

Врачи рассказали, как быстро избавиться от изжоги

Как избавиться от изжоги - подробности в нашем материале.

2023-01-09T07:01+0500

2023-01-09T07:01+0500

2023-01-09T07:01+0500

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врач

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Для избавления от изжоги необходимо пить напиток из куркумы, а также гулять после плотных трапез, рассказали врач Натали Гири и диетолог Мелани Диксон. Они также назвали способы избавиться от неприятных ощущений в желудке.Гири объяснила, что обычно изжога является симптомом кислотного рефлюкса, также известного как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.Она отметила, что в определенных случаях отрыжку может вызывать дисбактериоз кишечника.В борьбе с изжогой поможет также напиток из куркумы, считает диетолог Мелани Диксон. По словам диетолога, приготовить напиток из куркумы нетрудно. В стакан молока нужно добавить чайную ложку кокосового масла, четверть чайной ложки молотой куркумы и чайную ложку молотого имбиря, а затем взбить в блендере, перелить в кастрюлю и довести до кипения. Употребляют напиток в теплом виде.

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