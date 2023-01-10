https://uz.sputniknews.ru/20230110/dorojnye-slujby-ochischayut-ulitsy-stolitsy-ot-snega-31364763.html

Дорожные службы очищают улицы столицы от снега

Дорожные службы очищают улицы столицы от снега

Из-за снегопада также перенесли или отменили несколько авиарейсов из Ташкента.

2023-01-10T11:11+0500

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. На Узбекистан обрушилась непогода. В столице начался снегопад.Ночью дорожные службы очищали улицы Ташкента от снега и посыпали их пескосоляной смесью. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД.Посыпают дороги и в Ташкентской области.Служба безопасности дорожного движения просит всех водителей двигаться с учетом погодных условий, соблюдая дистанцию и, не превышая скоростной режим.Непогода помешала также работе столичного аэропорта, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Из-за снегопада несколько рейсов вылетели позже назначенного времени. В частности, задержались с вылетом рейсы в Сочи, Нукус, Стамбул и Термез.Перенесли и два рейса в Москву, а также самолеты в Нукус, Бухару, Дубай и Джидду. А авиарейс в Андижан отменили.

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видео ташкент узбекистан непогода снегопад дорожные службы очищают дороги от снега посыпают пескосоляной смесью