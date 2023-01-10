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https://uz.sputniknews.ru/20230110/dorojnye-slujby-ochischayut-ulitsy-stolitsy-ot-snega-31364763.html
Дорожные службы очищают улицы столицы от снега
Дорожные службы очищают улицы столицы от снега
Из-за снегопада также перенесли или отменили несколько авиарейсов из Ташкента.
2023-01-10T11:11+0500
2023-01-10T11:31+0500
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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. На Узбекистан обрушилась непогода. В столице начался снегопад.Ночью дорожные службы очищали улицы Ташкента от снега и посыпали их пескосоляной смесью. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД.Посыпают дороги и в Ташкентской области.Служба безопасности дорожного движения просит всех водителей двигаться с учетом погодных условий, соблюдая дистанцию и, не превышая скоростной режим.Непогода помешала также работе столичного аэропорта, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Из-за снегопада несколько рейсов вылетели позже назначенного времени. В частности, задержались с вылетом рейсы в Сочи, Нукус, Стамбул и Термез.Перенесли и два рейса в Москву, а также самолеты в Нукус, Бухару, Дубай и Джидду. А авиарейс в Андижан отменили.
ташкент
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видео ташкент узбекистан непогода снегопад дорожные службы очищают дороги от снега посыпают пескосоляной смесью
видео ташкент узбекистан непогода снегопад дорожные службы очищают дороги от снега посыпают пескосоляной смесью

Дорожные службы очищают улицы столицы от снега

11:11 10.01.2023 (обновлено: 11:31 10.01.2023)
© SputnikТашкент
Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.01.2023
© Sputnik
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Из-за снегопада также перенесли или отменили несколько авиарейсов из Ташкента.
ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. На Узбекистан обрушилась непогода. В столице начался снегопад.
Ночью дорожные службы очищали улицы Ташкента от снега и посыпали их пескосоляной смесью. Об этом сообщает Служба безопасности дорожного движения Департамента общественной безопасности МВД.
Посыпают дороги и в Ташкентской области.
Служба безопасности дорожного движения просит всех водителей двигаться с учетом погодных условий, соблюдая дистанцию и, не превышая скоростной режим.
Непогода помешала также работе столичного аэропорта, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports. Из-за снегопада несколько рейсов вылетели позже назначенного времени. В частности, задержались с вылетом рейсы в Сочи, Нукус, Стамбул и Термез.
Перенесли и два рейса в Москву, а также самолеты в Нукус, Бухару, Дубай и Джидду. А авиарейс в Андижан отменили.
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