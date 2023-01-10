Как живет Ташкент в морозы: фото заснеженных улиц столицы
Как живет Ташкент в морозы: фото заснеженных улиц столицы
На Узбекистан обрушилась непогода. В столице начался сильный снегопад. По всей территории республики стремительно холодает. Как Ташкент справляется с наступившими морозами - смотрите в нашей фотоленте.
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как живет ташкент в морозы фото заснеженных улиц столицы на узбекистан обрушилась непогода в столице начался сильный снегопад по всей территории республики стремительно холодает как ташкент справляется с наступившими морозами смотрите в нашей фотоленте
Как живет Ташкент в морозы: фото заснеженных улиц столицы
На Узбекистан обрушилась непогода. В столице начался сильный снегопад. По всей территории республики стремительно холодает. Как Ташкент справляется с наступившими морозами - смотрите в нашей фотоленте.