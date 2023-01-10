Как живет Ташкент в морозы: фото заснеженных улиц столицы

Подписаться на

На Узбекистан обрушилась непогода. В столице начался сильный снегопад. По всей территории республики стремительно холодает. Как Ташкент справляется с наступившими морозами - смотрите в нашей фотоленте.