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Как живет Ташкент в морозы: фото заснеженных улиц столицы
Как живет Ташкент в морозы: фото заснеженных улиц столицы
На Узбекистан обрушилась непогода. В столице начался сильный снегопад. По всей территории республики стремительно холодает. Как Ташкент справляется с наступившими морозами - смотрите в нашей фотоленте.
2023-01-10T22:00+0500
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фото
узбекистан
ташкент
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как живет ташкент в морозы фото заснеженных улиц столицы на узбекистан обрушилась непогода в столице начался сильный снегопад по всей территории республики стремительно холодает как ташкент справляется с наступившими морозами смотрите в нашей фотоленте
как живет ташкент в морозы фото заснеженных улиц столицы на узбекистан обрушилась непогода в столице начался сильный снегопад по всей территории республики стремительно холодает как ташкент справляется с наступившими морозами смотрите в нашей фотоленте

Как живет Ташкент в морозы: фото заснеженных улиц столицы

22:00 10.01.2023
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На Узбекистан обрушилась непогода. В столице начался сильный снегопад. По всей территории республики стремительно холодает. Как Ташкент справляется с наступившими морозами - смотрите в нашей фотоленте.
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
1/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
2/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
3/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
4/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
5/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
6/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
7/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
8/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
9/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
10/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
11/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
12/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
Как живет Ташкент в морозы - Sputnik Узбекистан
13/13
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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