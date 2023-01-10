https://uz.sputniknews.ru/20230110/kak-protesty-v-brazilii-postavili-v-nelovkoe-polojenie-moralisticheskuyu-ritoriku-ssha-31379518.html

Как протесты в Бразилии поставили в неловкое положение "моралистическую" риторику США

Как протесты в Бразилии поставили в неловкое положение "моралистическую" риторику США

Штурм крупных правительственных зданий, уничтожение произведений искусства и построение баррикад… Через два года после штурма Капитолия в США аналогичные беспорядки повторились в Бразилии через неделю после инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

2023-01-10T21:04+0500

2023-01-10T21:04+0500

2023-01-10T21:06+0500

политика

бразилия

протесты

сша

штурм

правительство

президент

инаугурация

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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Китайские эксперты отмечают, что по сравнению со штурмом Капитолия сторонниками Трампа, беспорядки в Бразилии, охватившие высшие органы исполнительной, законодательной и судебной власти через неделю после избрания нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, имели определенную логику: отменить результаты выборов и даже упразднить саму систему.По мнению аналитиков, несмотря на то, что президент США Джо Байден осудил беспорядки и охарактеризовал их как "нападение на демократию" в своем Twitter, распространение "сделанной в США" модели беспорядков на Капитолийском холме сделало моралистическую риторику Вашингтона смешной, а сами беспорядки теперь имеют потенциал для повтора в других странах Латинской Америки, которые США считают своей сферой влияния.На многочисленных видео, размещенных в сети, видно, что протестующие преодолевали полицейские баррикады и разбивали стекла, чтобы взять штурмом Конгресс, который не заседал на момент протестов. Новоизбранный президент Лула назвал такие действия "варварством". Протестующие, которые считали, что победа в президентских выборах была украдена у его предшественника президента Жаира Болсонару, ворвались в также в президентский дворец и Верховный суд. По данным BBC, сторонники Болсонару даже пытались напасть на штаб-квартиру федеральной полиции в столице страны.Известно, что Лула был с рабочим визитом в Сан-Паулу, когда начались беспорядки. Согласно сообщению BBC, он распорядился направить в столицу Национальную гвардию для восстановления порядка и приказал перекрыть центр столицы на 24 часа, пообещав наказать бунтовщиков.Так, через несколько часов после штурма, здания были освобождены от протестующих, не менее 400 человек были арестованы.Китай, как и многие другие государства, также прокомментировал события в Бразилии. Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь в ходе брифинга в понедельник заявил, что Бразилия является всеобъемлющим стратегическим партнером Китая, и Китай поддерживает меры, принятые правительством Бразилии для урегулирования ситуации, восстановления общественного порядка и поддержания национальной стабильности.Американский "политический вирус"Сторонники экс-президента Болсонару не прекращали протесты с момента объявления победы Лулу в выборах в конце октября. Однако Болсонару не брал ответственность за беспорядки, заявляя, что такие обвинения "бездоказательны" и "вторжения в правительственные здания, произошедшие сегодня, не подпадают под действие правил".Столкнувшись с расследованием во время своего президентства, Болсонару в декабре вылетел во Флориду, чтобы пропустить инаугурацию Лулы. Впоследствии он отказался признать поражение, ставя под сомнение надежность бразильской избирательной системы без каких-либо доказательств.По информации CNBC, бывшие советники Трампа Стив Бэннон и Джейсон Миллер консультировали Болсонару после его поражения на выборах, а его сын, бразильский конгрессмен Эдуардо Болсонару, встречался с Трампом в резиденции американского экс-президента Мар-а-Лаго в ноябре. СМИ сообщают, что Бэннон "разжигал" заявления об "украденных выборах" и теневых силах, подстрекая сторонников Болсонару к штурму правительственных зданий с помощью недоказанных слухов и теорий заговора.Чжоу Чживэй, эксперт по латиноамериканским исследованиям Китайской академии социальных наук, заявил, что беспорядки в Бразилии и США берут истоки в Конференции консервативных политических действий (CPAC).CPAC — это ежегодная политическая конференция, в которой принимают участие мировые активисты-консерваторы. Его организовал Американский консервативный союз (ACU). Первый CPAC в Бразилии прошел в октябре 2019 года в Сан-Паулу, на нем присутствовали ведущие американские консерваторы и Эдуардо Болсонару.По словам Чжоу, Бразилия является важной частью глобальной работы CPAC, и то, сможет ли Лула сдержать "пламя крайне правых", будет иметь решающее значение не только для Бразилии, но и для всей Латинской Америки.Ван Юмин, директор Института развивающихся стран Китайского института международных исследований в Пекине, в свою очередь заявил, что если Трамп или такой ультраправый популист, как он, будет избран президентом США в 2024 году, это может негативно отразиться на стабильности в странах Латоамерики, особенно с учетом вмешательства США в региональные дела посредством цветных революций и военных интервенций.По заявлению Вана, когда протесты на Капитолийском холме заставили США пасть с так называемого "алтаря демократии", американские политики продолжили экспортировать ее политическую модель, вызывая дестабилизацию в других государствах.Влияние крайне правыхПо мнению экспертов, "бунт на Капитолийском холме" может повториться и в других странах Латинской Америки, учитывая "побочный эффект" от протестов в Бразилии, крупнейшей стране региона.Несмотря на то, что победа Лулы рассматривалась как часть "нового розового прилива" в регионе: восемь стран, включая Бразилию, Аргентину, Перу и Чили, с 2018 года избрали левых лидеров, эксперты считают, что "розовый прилив" все еще непрочен.По словам Чжоу, в Бразилии, Колумбии и Чили левое крыло победило благодаря более обширным избирательным коалициям, в то время как ультраправые лишь немного отстали.В прошлом Бразилия могла улучшить условия жизни своего народа за счет международного сотрудничества. Однако нынешний затянувшийся глобальный экономический спад и геополитические противоречия усложнили задачу.Эксперт особо выделяет, что эти проблемы характерны не только для Бразилии, поэтому вероятность того, что механизм протестов на Капитолийском холме может быть воспроизведен и в Латиноамерике, возрастает.Как заявляют эксперты, влияние крайне правых усилит политический антагонизм в регионе, что означает не только ограничение политических договоренностей левых правительств, но и увеличение политических и экономических рисков в Латинской Америке.Левое правительство уделяет больше внимания социальной справедливости и средствам к существованию людей - Чжоу подчеркивает, что в условиях политической конфронтации предложение и реализация политики левых могут быть скомпрометированы, особенно с учетом того, что финансовое положение региона находится в тяжелом положении из-за экономического спада.

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Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Алина Ниязбакиева

как протесты в бразилии поставили в неловкое положение моралистическую риторику сша штурм крупных правительственных зданий уничтожение произведений искусства и построение баррикад через два года после штурма капитолия в сша аналогичные беспорядки повторились в бразилии через неделю после инаугурации избранного президента луиса инасиу лулы да силвы