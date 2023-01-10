https://uz.sputniknews.ru/20230110/molodoy-uzbek-poluchil-nagradu-ot-putina-za-spasenie-lyudey---video-31370710.html
Молодой узбек получил награду от Путина за спасение людей - видео
Молодой узбек получил награду от Путина за спасение людей - видео
Молодой врач, Зайниддин Абдулкасимов спас более ста человек во время пандемии COVID-19.
2023-01-10T15:18+0500
2023-01-10T15:18+0500
2023-01-10T15:35+0500
узбек
врач
награда
узбекистанцы в россии
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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Молодой врач, этнический узбек, Зайниддин Абдулкасимов получил награду от Владимира Путина за спасение жизни людей во время пандемии COVID-19.Зайниддин – уроженец Кыргызстана. Сейчас он живет в России и учится на врача. Учеба совпала с пандемией коронавирусной инфекции. Парень не раздумывая ушел добровольцев в ковидную зону, а после, вместе с группой российских медиков, поехал на помощь кыргызским коллегам.Корреспондент Sputnik связался с Зайниддином, чтобы узнать всю историю в деталях. Подробности – в нашем видео.
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узбек этнический уроженец кыргызстана получил награду от путина за спасение людей в ходе пандемии врачебный десант зайниддин абдулкасимов
узбек этнический уроженец кыргызстана получил награду от путина за спасение людей в ходе пандемии врачебный десант зайниддин абдулкасимов
Молодой узбек получил награду от Путина за спасение людей - видео
15:18 10.01.2023 (обновлено: 15:35 10.01.2023)
Эксклюзив
Молодой врач, Зайниддин Абдулкасимов спас более ста человек во время пандемии COVID-19.
ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Молодой врач, этнический узбек, Зайниддин Абдулкасимов получил награду от Владимира Путина за спасение жизни людей во время пандемии COVID-19.
Зайниддин – уроженец Кыргызстана. Сейчас он живет в России и учится на врача.
Учеба совпала с пандемией коронавирусной инфекции. Парень не раздумывая ушел добровольцев в ковидную зону, а после, вместе с группой российских медиков, поехал на помощь кыргызским коллегам.
Корреспондент Sputnik
связался с Зайниддином, чтобы узнать всю историю в деталях. Подробности – в нашем видео.