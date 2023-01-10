https://uz.sputniknews.ru/20230110/molodoy-uzbek-poluchil-nagradu-ot-putina-za-spasenie-lyudey---video-31370710.html

Молодой узбек получил награду от Путина за спасение людей - видео

Молодой узбек получил награду от Путина за спасение людей - видео

Молодой врач, Зайниддин Абдулкасимов спас более ста человек во время пандемии COVID-19.

2023-01-10T15:18+0500

2023-01-10T15:18+0500

2023-01-10T15:35+0500

узбек

врач

награда

узбекистанцы в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1442/63/14426377_0:166:853:646_1920x0_80_0_0_79635cdf6b75290f3d276dd456d4bcfe.jpg

ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. Молодой врач, этнический узбек, Зайниддин Абдулкасимов получил награду от Владимира Путина за спасение жизни людей во время пандемии COVID-19.Зайниддин – уроженец Кыргызстана. Сейчас он живет в России и учится на врача. Учеба совпала с пандемией коронавирусной инфекции. Парень не раздумывая ушел добровольцев в ковидную зону, а после, вместе с группой российских медиков, поехал на помощь кыргызским коллегам.Корреспондент Sputnik связался с Зайниддином, чтобы узнать всю историю в деталях. Подробности – в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбек этнический уроженец кыргызстана получил награду от путина за спасение людей в ходе пандемии врачебный десант зайниддин абдулкасимов