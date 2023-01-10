https://uz.sputniknews.ru/20230110/povara-iz-uzbekistana-uchastvuyut-v-rojdestvenskoy-yarmarke-v-minske-31367172.html

Повара из Узбекистана участвуют в рождественской ярмарке в Минске

Повара из Узбекистана участвуют в рождественской ярмарке в Минске

За активное участие и сохранение национальной культуры коллектив наградили дипломом.

2023-01-10T12:47+0500

2023-01-10T12:47+0500

2023-01-10T12:47+0500

культура

узбекистан

минск

беларусь

плов

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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. На рождественской ярмарке в Минске готовят настоящие узбекские плов т манты.Попробовать узбекские блюда, купить знаменитую риштанскую керамику и сувениры можно в павильоне республики на рождественской ярмарке у Дворца спорта. Готовит национальные блюда повар из Самарканда.Участие узбекистанцев в новогодней ярмарке в столице Беларуси организовало посольство республики в Минске.За активное участие в мероприятии и за сохранение национального колорита коллектив отмечен дипломом организаторов.

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