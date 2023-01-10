https://uz.sputniknews.ru/20230110/povara-iz-uzbekistana-uchastvuyut-v-rojdestvenskoy-yarmarke-v-minske-31367172.html
Повара из Узбекистана участвуют в рождественской ярмарке в Минске
Повара из Узбекистана участвуют в рождественской ярмарке в Минске
За активное участие и сохранение национальной культуры коллектив наградили дипломом.
2023-01-10T12:47+0500
2023-01-10T12:47+0500
2023-01-10T12:47+0500
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ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. На рождественской ярмарке в Минске готовят настоящие узбекские плов т манты.Попробовать узбекские блюда, купить знаменитую риштанскую керамику и сувениры можно в павильоне республики на рождественской ярмарке у Дворца спорта. Готовит национальные блюда повар из Самарканда.Участие узбекистанцев в новогодней ярмарке в столице Беларуси организовало посольство республики в Минске.За активное участие в мероприятии и за сохранение национального колорита коллектив отмечен дипломом организаторов.
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узбекистан повара рождественская ярмарка минск награда плов манты самсы
узбекистан повара рождественская ярмарка минск награда плов манты самсы
Повара из Узбекистана участвуют в рождественской ярмарке в Минске
За активное участие и сохранение национальной культуры коллектив наградили дипломом.
ТАШКЕНТ, 10 янв – Sputnik. На рождественской ярмарке в Минске готовят настоящие узбекские плов т манты.
Попробовать узбекские блюда, купить знаменитую риштанскую керамику и сувениры можно в павильоне республики на рождественской ярмарке у Дворца спорта. Готовит национальные блюда повар из Самарканда.
Участие узбекистанцев в новогодней ярмарке в столице Беларуси организовало посольство республики в Минске.
За активное участие в мероприятии и за сохранение национального колорита коллектив отмечен дипломом организаторов.