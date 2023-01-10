https://uz.sputniknews.ru/20230110/v-uzbekistane-uprostili-protsedury-rassmotreniya-zayavleniy-na-pmj-31374800.html

В Узбекистане упростили процедуры рассмотрения заявлений на ПМЖ

В Узбекистане упростили процедуры рассмотрения заявлений на ПМЖ

Время рассмотрения заявок на получение ПМЖ и сроки их рассмотрения сократятся во всех регионах республики. Подробности - в нашем материале.

2023-01-10T18:33+0500

2023-01-10T18:33+0500

2023-01-10T18:33+0500

миграция

узбекистан

пмж

заявление

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ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Правительство Узбекистана упростило процедуру регистрации иностранцев и лиц без гражданства. Наряду с появившейся возможностью онлайн подачи заявлений на постоянное место жительство (ПМЖ), также сократился срок рассмотрения заявок и принятия решения.В частности, в Каракалпакстане и других регионах республики срок рассмотрения заявлений и выдачи разрешений иностранным гражданам и лицам без гражданства на постоянное проживание сокращается с 98 до 68, а этапы рассмотрения – с 10 до 8 рабочих дней.Соответственно на территории Ташкента и Ташкентской области время рассмотрения сокращается с 128 до 68 дней, а этапы рассмотрения сокращаются с 11 до 8.Наряду с этим внедряется автоматизированная система по выдаче разрешений на ПМЖ "E-Chet el fuqaro".Для получения разрешения на постоянное проживание в Узбекистане иностранные граждане и лица без гражданства должны обратиться в отдел миграции и оформления гражданства ОВД по месту временной регистрации.Если срок нахождения в стране не превысит 30 дней, то с помощью специальной электронной программы E-mexmon прибывших на временное проживание иностранных граждан могут зарегистрировать администраторы места размещения (гостиница, отель, зона отдыха и другие) или физлица, у которых они остановились.

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в узбекистане упростили процедуры рассмотрения заявлений на пмж время рассмотрения заявок на получение пмж и сроки их рассмотрения сократятся во всех регионах республики как получить