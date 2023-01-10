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Видео: китайские туристы выберут Россию - Вавилов
Видео: китайские туристы выберут Россию - Вавилов
Китай впервые после начала пандемии открыл границы. Какие направления будут популярны у китайских туристов рассказывает страновед Николай Вавилов.
2023-01-10T16:05+0500
2023-01-10T16:05+0500
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китай
россия
туризм
мнение эксперта
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Китай после нескольких лет политики "нулевого ковида" отменил карантин и открыл границы, а значит, скоро китайские туристы вновь поедут за границу. При этом популярность России у китайских туристов значительно вырастет, рассказал в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов. Что заставит жителей поднебесной все чаще ездить в Россию? Как это отразится на российской экономике? Поможет ли прекращение локдаунов экономике Китая? Для чего бывший генсек НАТО Расмуссен приехал на Тайвань? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео китай туризм россия популярные маршруты экономика локдаун тайвань китаевед николай вавилов
видео китай туризм россия популярные маршруты экономика локдаун тайвань китаевед николай вавилов

Видео: китайские туристы выберут Россию - Вавилов

16:05 10.01.2023
© Sputnik
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Китай впервые после начала пандемии открыл границы. Какие направления будут популярны у китайских туристов рассказывает страновед Николай Вавилов.
Китай после нескольких лет политики "нулевого ковида" отменил карантин и открыл границы, а значит, скоро китайские туристы вновь поедут за границу.
При этом популярность России у китайских туристов значительно вырастет, рассказал в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов.
Что заставит жителей поднебесной все чаще ездить в Россию? Как это отразится на российской экономике? Поможет ли прекращение локдаунов экономике Китая? Для чего бывший генсек НАТО Расмуссен приехал на Тайвань?
Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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