https://uz.sputniknews.ru/20230110/video-kitayskie-turisty-vyberut-rossiyu---vavilov--31370834.html

Видео: китайские туристы выберут Россию - Вавилов

Видео: китайские туристы выберут Россию - Вавилов

Китай впервые после начала пандемии открыл границы. Какие направления будут популярны у китайских туристов рассказывает страновед Николай Вавилов.

2023-01-10T16:05+0500

2023-01-10T16:05+0500

2023-01-10T16:05+0500

видео

китай

россия

туризм

мнение эксперта

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Китай после нескольких лет политики "нулевого ковида" отменил карантин и открыл границы, а значит, скоро китайские туристы вновь поедут за границу. При этом популярность России у китайских туристов значительно вырастет, рассказал в интервью "Sputnik на русском" китаевед-публицист Николай Вавилов. Что заставит жителей поднебесной все чаще ездить в Россию? Как это отразится на российской экономике? Поможет ли прекращение локдаунов экономике Китая? Для чего бывший генсек НАТО Расмуссен приехал на Тайвань? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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