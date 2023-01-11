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Культура
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"Аистовый снег" и жалящий мороз: как в Узбекистане описывают зиму
"Аистовый снег" и жалящий мороз: как в Узбекистане описывают зиму
В узбекском языке много красивых образных выражений на все случаи жизни. Самые необычные выражения, связанные с зимой и морозом – в нашей подборке.
2023-01-11T09:05+0500
2023-01-11T09:05+0500
культура
узбекский язык
холод
мороз
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ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. На Узбекистан обрушились аномальные морозы и сильный снегопад. По данным Узгидромета в ближайшие дни температура воздуха в республике местами может опуститься до -27 градусов.В такую погоду самое время вспомнить красочные и необычные выражения, которыми в узбекском языке описывают зиму.К примеру, сегодня в Ташкенте шел "аистовый снег" (лайлак кор) – снегопад с необычно крупными снежными хлопьями.Про температуру воздуха узбекистанцы сегодня могли бы сказать: "жалящий мороз" (чақадиган совуқ), "мороз и снег не дают и глаз раскрыть" (совуқ ва қор кўз очирмаяпти), такой мороз убьет и ишака (эшакни ўлдирадиган совуқ бўляпти).А свои ощущения прохожий на улице описал бы так: "я наелся мороза" (совуқ едим), "я задубел на морозе, как щепка" (совуқда тарашадай қотдим).В узбекском языке еще много подобных выражений, описывающих мороз, дождь, жару и природные явления, которые подчеркивают красоту, богатство и образность языка.
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узбекский язык устойчивые выражения афоризмы интересные выражения аистовый снег жалящий мороз холод замерзнуть образные афоризмы
узбекский язык устойчивые выражения афоризмы интересные выражения аистовый снег жалящий мороз холод замерзнуть образные афоризмы

"Аистовый снег" и жалящий мороз: как в Узбекистане описывают зиму

09:05 11.01.2023
© SputnikТашкент
Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.01.2023
© Sputnik
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НовостиTelegram
В узбекском языке много красивых образных выражений на все случаи жизни. Самые необычные выражения, связанные с зимой и морозом – в нашей подборке.
ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. На Узбекистан обрушились аномальные морозы и сильный снегопад. По данным Узгидромета в ближайшие дни температура воздуха в республике местами может опуститься до -27 градусов.
В такую погоду самое время вспомнить красочные и необычные выражения, которыми в узбекском языке описывают зиму.
К примеру, сегодня в Ташкенте шел "аистовый снег" (лайлак кор) – снегопад с необычно крупными снежными хлопьями.
Про температуру воздуха узбекистанцы сегодня могли бы сказать: "жалящий мороз" (чақадиган совуқ), "мороз и снег не дают и глаз раскрыть" (совуқ ва қор кўз очирмаяпти), такой мороз убьет и ишака (эшакни ўлдирадиган совуқ бўляпти).
А свои ощущения прохожий на улице описал бы так: "я наелся мороза" (совуқ едим), "я задубел на морозе, как щепка" (совуқда тарашадай қотдим).
В узбекском языке еще много подобных выражений, описывающих мороз, дождь, жару и природные явления, которые подчеркивают красоту, богатство и образность языка.
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