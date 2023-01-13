https://uz.sputniknews.ru/20230113/aistovyy-sneg-i-jalyaschiy-moroz-kak-v-uzbekistane-opisyvayut-zimu-31381452.html

"Аистовый снег" и еще четыре необычных выражения о морозах на узбекском языке

"Аистовый снег" и еще четыре необычных выражения о морозах на узбекском языке

В узбекском языке много красивых образных выражений на все случаи жизни. Самые необычные выражения, связанные с зимой и морозом – в нашей подборке.

2023-01-13T07:01+0500

2023-01-13T07:01+0500

2023-01-13T07:01+0500

культура

узбекский язык

холод

мороз

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На Узбекистан обрушились аномальные морозы и сильный снегопад. По данным Узгидромета в ближайшие дни температура воздуха в республике местами может опуститься до -27 градусов.В такую погоду самое время вспомнить красочные и необычные выражения, которыми в узбекском языке описывают зиму."Аистовый снег" (лайлак кор) – снегопад с необычно крупными снежными хлопьями, снежинки "размером с аиста"."Жалящий мороз" (чақадиган совуқ) - схоже с русским выражением "мороз кусает щеки"."Мороз и снег не дают и глаз раскрыть" (совуқ ва қор кўз очирмаяпти) - настолько сильный холод/снегопад, что больно глазам и приходится жмуриться."Такой мороз убьет и ишака" (эшакни ўлдирадиган совуқ бўляпти) - схоже с русским выражением "в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит"."Я наелся мороза" (совуқ едим) - сильно замерз, "сыт морозом по горло"."Я застыл на морозе, как сухая щепка" (совуқда тарашадай қотдим) - схоже по смыслу с русским разговорным выражением "я задубел/одеревенел от холода".В узбекском языке еще много подобных выражений, описывающих мороз, дождь, жару и природные явления, которые подчеркивают красоту, богатство и образность языка.

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