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"Аистовый снег" и еще четыре необычных выражения о морозах на узбекском языке
"Аистовый снег" и еще четыре необычных выражения о морозах на узбекском языке
В узбекском языке много красивых образных выражений на все случаи жизни. Самые необычные выражения, связанные с зимой и морозом – в нашей подборке.
2023-01-13T07:01+0500
2023-01-13T07:01+0500
культура
узбекский язык
холод
мороз
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На Узбекистан обрушились аномальные морозы и сильный снегопад. По данным Узгидромета в ближайшие дни температура воздуха в республике местами может опуститься до -27 градусов.В такую погоду самое время вспомнить красочные и необычные выражения, которыми в узбекском языке описывают зиму."Аистовый снег" (лайлак кор) – снегопад с необычно крупными снежными хлопьями, снежинки "размером с аиста"."Жалящий мороз" (чақадиган совуқ) - схоже с русским выражением "мороз кусает щеки"."Мороз и снег не дают и глаз раскрыть" (совуқ ва қор кўз очирмаяпти) - настолько сильный холод/снегопад, что больно глазам и приходится жмуриться."Такой мороз убьет и ишака" (эшакни ўлдирадиган совуқ бўляпти) - схоже с русским выражением "в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит"."Я наелся мороза" (совуқ едим) - сильно замерз, "сыт морозом по горло"."Я застыл на морозе, как сухая щепка" (совуқда тарашадай қотдим) - схоже по смыслу с русским разговорным выражением "я задубел/одеревенел от холода".В узбекском языке еще много подобных выражений, описывающих мороз, дождь, жару и природные явления, которые подчеркивают красоту, богатство и образность языка.
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узбекский язык устойчивые выражения афоризмы интересные выражения аистовый снег жалящий мороз холод замерзнуть образные афоризмы
узбекский язык устойчивые выражения афоризмы интересные выражения аистовый снег жалящий мороз холод замерзнуть образные афоризмы

"Аистовый снег" и еще четыре необычных выражения о морозах на узбекском языке

07:01 13.01.2023
© SputnikТашкент
Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.01.2023
© Sputnik
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НовостиTelegram
В узбекском языке много красивых образных выражений на все случаи жизни. Самые необычные выражения, связанные с зимой и морозом – в нашей подборке.
На Узбекистан обрушились аномальные морозы и сильный снегопад. По данным Узгидромета в ближайшие дни температура воздуха в республике местами может опуститься до -27 градусов.
В такую погоду самое время вспомнить красочные и необычные выражения, которыми в узбекском языке описывают зиму.

"Аистовый снег" (лайлак кор)

– снегопад с необычно крупными снежными хлопьями, снежинки "размером с аиста".

"Жалящий мороз" (чақадиган совуқ)

- схоже с русским выражением "мороз кусает щеки".
© unsplash.com/Nils SödermanЖалящий мороз
Жалящий мороз - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2023
Жалящий мороз
© unsplash.com/Nils Söderman

"Мороз и снег не дают и глаз раскрыть" (совуқ ва қор кўз очирмаяпти)

- настолько сильный холод/снегопад, что больно глазам и приходится жмуриться.
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкМороз и снег не дают и глаз раскрыть
Мороз и снег не дают и глаз раскрыть - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2023
Мороз и снег не дают и глаз раскрыть
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"Такой мороз убьет и ишака" (эшакни ўлдирадиган совуқ бўляпти)

- схоже с русским выражением "в такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит".
© Sputnik / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТакой мороз убьет и ишака
Такой мороз убьет и ишака - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2023
Такой мороз убьет и ишака
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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"Я наелся мороза" (совуқ едим)

- сильно замерз, "сыт морозом по горло".
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЯ наелся мороза
Я наелся мороза - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2023
Я наелся мороза
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк

"Я застыл на морозе, как сухая щепка" (совуқда тарашадай қотдим)

- схоже по смыслу с русским разговорным выражением "я задубел/одеревенел от холода".
© SputnikСнегопад в Ташкенте.
Снегопад в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2023
Снегопад в Ташкенте.
© Sputnik
В узбекском языке еще много подобных выражений, описывающих мороз, дождь, жару и природные явления, которые подчеркивают красоту, богатство и образность языка.
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