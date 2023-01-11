https://uz.sputniknews.ru/20230111/antiterroristicheskie-ucheniya-shos-mirnaya-missiya--2023-proydut-v-chelyabinskoy-oblasti-31401583.html

Антитеррористические учения ШОС "Мирная миссия – 2023" пройдут в Челябинской области

Антитеррористические учения ШОС "Мирная миссия – 2023" пройдут в Челябинской области

В ходе учений будут отработаны способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы.

2023-01-11T19:18+0500

2023-01-11T19:18+0500

2023-01-11T19:18+0500

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ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия – 2023" пройдут в Челябинской области в августе. В декабре прошлого года военные делегации стран ШОС прибыли в Екатеринбург "для участия в первом раунде штабных переговоров по вопросам подготовки и проведения" совместных учений. Мероприятие прошло на базе окружного дома офицеров ЦВО в Екатеринбурге. Ранее генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью РИА Новости заявил, что решение о проведении совместных военных антитеррористических командно-штабных учений "Мирная миссия – 2023" на территории России было принято по итогам совещания министров обороны государств-членов ШОС. По словам Чжан Мина, в ходе учений будут отработаны способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористы, в том числе вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечение информационной безопасности, предотвращение террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

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антитеррористические учения шос мирная миссия 2023 пройдут в челябинской области в ходе учений будут отработаны способы противодействия новым тактическим приемам которые используют международные террористы чжан мин генсек шос биография