https://uz.sputniknews.ru/20230111/aviaperevozchikam-prodlili-srok-predostavleniya-subsidiy-dlya-vnutrennego-turizma-31383508.html
Авиаперевозчикам продлили срок предоставления субсидий для внутреннего туризма
Авиаперевозчикам продлили срок предоставления субсидий для внутреннего туризма
Согласно новому постановлению Кабмина, субсидируемые и социально значимые маршруты будут определены на основании предложений перевозчиков и туроператоров Специальной комиссией.
2023-01-11T10:04+0500
2023-01-11T10:04+0500
2023-01-11T10:04+0500
туризм
авиакомпания
кабинет министров узбекистана
кабинет министров
туроператоры
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Для авиаперевозчиков установлен новый порядок возврата части стоимости билета за авиаперелеты по местным направлениям. Срок предоставления субсидий будет продлен до 1 января 2026 года.Известно, что государство стимулирует внутренний туризм путем предоставления пассажирам бюджетных авиаперевозок, а также поддержки деятельности авиакомпаний.В частности, ранее в республике ввели систему выделения субсидий из республиканского бюджета авиакомпаниям-резидентам в размере в размере 25% от стоимости авиабилетов по внутренним маршрутам.С 1 марта 2021 года по 1 июня 2022 года авиакомпаниям из республиканского бюджета выплатили 27,5 млрд сумов субсидий на 265 тыс. граждан по маршрутам внутреннего туризма.Кроме того, согласно новому постановлению Кабмина, субсидируемые и социально значимые маршруты будут определены на основании предложений перевозчиков и туроператоров Специальной комиссией.Данную комиссию создали для определения цен на льготные авиаперевозки и гостиничные услуги, а также на билеты по воздушным и железнодорожным маршрутам, а также маршрутам социального значения.
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авиаперевозчикам продлили срок предоставления субсидий для внутреннего туризма согласно новому постановлению кабмина субсидируемые и социально значимые маршруты будут определены на основании предложений перевозчиков и туроператоров специальной комиссией
авиаперевозчикам продлили срок предоставления субсидий для внутреннего туризма согласно новому постановлению кабмина субсидируемые и социально значимые маршруты будут определены на основании предложений перевозчиков и туроператоров специальной комиссией
Авиаперевозчикам продлили срок предоставления субсидий для внутреннего туризма
Согласно новому постановлению Кабмина, субсидируемые и социально значимые маршруты будут определены на основании предложений перевозчиков и туроператоров Специальной комиссией.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
Для авиаперевозчиков установлен новый порядок
возврата части стоимости билета за авиаперелеты по местным направлениям. Срок предоставления субсидий будет продлен до 1 января 2026 года.
Известно, что государство стимулирует внутренний туризм путем предоставления пассажирам бюджетных авиаперевозок, а также поддержки деятельности авиакомпаний.
В частности, ранее в республике ввели систему выделения субсидий из республиканского бюджета авиакомпаниям-резидентам в размере в размере 25% от стоимости авиабилетов по внутренним маршрутам.
С 1 марта 2021 года по 1 июня 2022 года авиакомпаниям из республиканского бюджета выплатили 27,5 млрд сумов субсидий на 265 тыс. граждан по маршрутам внутреннего туризма.
Кроме того, согласно новому постановлению Кабмина, субсидируемые и социально значимые маршруты будут определены на основании предложений перевозчиков и туроператоров Специальной комиссией.
Данную комиссию создали для определения цен на льготные авиаперевозки и гостиничные услуги, а также на билеты по воздушным и железнодорожным маршрутам, а также маршрутам социального значения.