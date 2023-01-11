https://uz.sputniknews.ru/20230111/aviaperevozchikam-prodlili-srok-predostavleniya-subsidiy-dlya-vnutrennego-turizma-31383508.html

Авиаперевозчикам продлили срок предоставления субсидий для внутреннего туризма

Авиаперевозчикам продлили срок предоставления субсидий для внутреннего туризма

Согласно новому постановлению Кабмина, субсидируемые и социально значимые маршруты будут определены на основании предложений перевозчиков и туроператоров Специальной комиссией.

2023-01-11T10:04+0500

2023-01-11T10:04+0500

2023-01-11T10:04+0500

туризм

авиакомпания

кабинет министров узбекистана

кабинет министров

туроператоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0c/17/30998656_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_2c1dcaa6a93f0dfa06425016e2fe926a.jpg

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Для авиаперевозчиков установлен новый порядок возврата части стоимости билета за авиаперелеты по местным направлениям. Срок предоставления субсидий будет продлен до 1 января 2026 года.Известно, что государство стимулирует внутренний туризм путем предоставления пассажирам бюджетных авиаперевозок, а также поддержки деятельности авиакомпаний.В частности, ранее в республике ввели систему выделения субсидий из республиканского бюджета авиакомпаниям-резидентам в размере в размере 25% от стоимости авиабилетов по внутренним маршрутам.С 1 марта 2021 года по 1 июня 2022 года авиакомпаниям из республиканского бюджета выплатили 27,5 млрд сумов субсидий на 265 тыс. граждан по маршрутам внутреннего туризма.Кроме того, согласно новому постановлению Кабмина, субсидируемые и социально значимые маршруты будут определены на основании предложений перевозчиков и туроператоров Специальной комиссией.Данную комиссию создали для определения цен на льготные авиаперевозки и гостиничные услуги, а также на билеты по воздушным и железнодорожным маршрутам, а также маршрутам социального значения.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

авиаперевозчикам продлили срок предоставления субсидий для внутреннего туризма согласно новому постановлению кабмина субсидируемые и социально значимые маршруты будут определены на основании предложений перевозчиков и туроператоров специальной комиссией