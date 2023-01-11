https://uz.sputniknews.ru/20230111/iz-za-nepogody-v-aeroportax-uzbekistana-zaderjivayutsya-reysy-31391235.html

Из-за непогоды в аэропортах Узбекистана задерживаются рейсы

Из-за непогоды в аэропортах Узбекистана задерживаются рейсы

В аэропорту Ферганы пришлось расчищать от снега взлетно-посадочную полосу, из-за чего перенесли несколько рейсов.

2023-01-11T12:31+0500

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ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Мороз и снегопады помешали работе аэропортов Узбекистана. Так, в Фергане пришлось расчищать от снега взлетно-посадочную полосу, сообщает пресс-служба Uzbekistan Airports.Так, на более позднее время перенесли вылет рейсов из Ферганы в Новосибирск, а также в Фергану из Ургенча и Ташкента.Из-за задержки самолета в аэропорту Ферганы на более позднее время перенесли и рейс Наманган-Уфа. По данным пресс-службы, из Намангана борт вылетит в 13.00 по местному времени, обратно из Уфы в Наманган - в 17.25.Из-за более позднего прибытия самолета в Москву задерживается и вылет рейса Москва-Бухара-Москва. Самолет вылетит из Москвы в 11.00 по местному времени и приземлится в Бухаре ориентировочно в 14.55. В Москву из Бухары он вылетит в 16.00 и приземлится в 20.10.В аэропорту Термеза также переносы. Из-за опоздания самолетов позже вылетели рейсы в Душанбе, Дели, Дубай, Санкт-Петербург, Джидду, Маскат.В настоящее время аэропорты Намангана, Ташкента и Ферганы очищены от снега и работают в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

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