https://uz.sputniknews.ru/20230111/luchshie-lokatsii-mira-dlya-lyubiteley-dikogo-otdyxa---top-5-31382828.html
Лучшие локации мира для любителей "дикого" отдыха - ТОП-5
Лучшие локации мира для любителей "дикого" отдыха - ТОП-5
В 2023 году лучшим местом для любителей "дикого" отдыха названы Гималаи.
2023-01-11T07:01+0500
2023-01-11T07:01+0500
2023-01-11T07:01+0500
это интересно
местонахождение
отдых
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Гималаи, Мадагаскар и национальный парк Кибале в Кении были названы лучшими местами мира в 2023 году для любителей "дикого" отдыха. Об этом пишет Travel Daily Media со ссылкой на данные компании Craft Travel.Так, первое место рейтинга заняли Гималаи с зубчатыми пиками гор, долинами и ледниками. Желающим отдохнуть вдали от цивилизации предлагается остановиться в одной из горных деревень шерпов и пообщаться с местным населением. Далее следует островное государство Мадагаскар, являющийся домом для множества различных экосистем, что делает его одним из самых лучших мест мира для изучения дикой природы.Замыкает тройку лидеров национальный парк Кибале в Кении, расположенный между Великой рифтовой долиной и бассейном реки Конго. Четвертое место досталось Берегу Скелетов Намибии.
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лучшие локации мира для любителей дикого отдыха топ 5 список лучших мест для отдыха дикарем гималаи мадагаскар достопримечательности лучшие топ 10 тур в конго кения национальный заповедник в 2023 году лучшим местом для любителей дикого отдыха названы гималаи нужна ли виза путевка горящие путевки где отдохнуть
лучшие локации мира для любителей дикого отдыха топ 5 список лучших мест для отдыха дикарем гималаи мадагаскар достопримечательности лучшие топ 10 тур в конго кения национальный заповедник в 2023 году лучшим местом для любителей дикого отдыха названы гималаи нужна ли виза путевка горящие путевки где отдохнуть
Лучшие локации мира для любителей "дикого" отдыха - ТОП-5
В 2023 году лучшим местом для любителей "дикого" отдыха названы Гималаи.
Гималаи, Мадагаскар и национальный парк Кибале в Кении были названы лучшими местами мира в 2023 году для любителей "дикого" отдыха. Об этом пишет Travel Daily Media со ссылкой на данные компании Craft Travel.
Так, первое место рейтинга заняли Гималаи с зубчатыми пиками гор, долинами и ледниками. Желающим отдохнуть вдали от цивилизации предлагается остановиться в одной из горных деревень шерпов и пообщаться с местным населением. Далее следует островное государство Мадагаскар, являющийся домом для множества различных экосистем, что делает его одним из самых лучших мест мира для изучения дикой природы.
Замыкает тройку лидеров национальный парк Кибале в Кении, расположенный между Великой рифтовой долиной и бассейном реки Конго. Четвертое место досталось Берегу Скелетов Намибии.
"Сырой и суровый, этот отдаленный уголок мира предлагает уникальный и необычный взгляд на африканскую дикую природу с внушительными дюнами и обширными равнинами, окаймленными ледяными водами Атлантического океана", — говорится в публикации.