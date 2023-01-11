https://uz.sputniknews.ru/20230111/luchshie-lokatsii-mira-dlya-lyubiteley-dikogo-otdyxa---top-5-31382828.html

Лучшие локации мира для любителей "дикого" отдыха - ТОП-5

Лучшие локации мира для любителей "дикого" отдыха - ТОП-5

В 2023 году лучшим местом для любителей "дикого" отдыха названы Гималаи.

2023-01-11T07:01+0500

2023-01-11T07:01+0500

2023-01-11T07:01+0500

это интересно

местонахождение

отдых

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Гималаи, Мадагаскар и национальный парк Кибале в Кении были названы лучшими местами мира в 2023 году для любителей "дикого" отдыха. Об этом пишет Travel Daily Media со ссылкой на данные компании Craft Travel.Так, первое место рейтинга заняли Гималаи с зубчатыми пиками гор, долинами и ледниками. Желающим отдохнуть вдали от цивилизации предлагается остановиться в одной из горных деревень шерпов и пообщаться с местным населением. Далее следует островное государство Мадагаскар, являющийся домом для множества различных экосистем, что делает его одним из самых лучших мест мира для изучения дикой природы.Замыкает тройку лидеров национальный парк Кибале в Кении, расположенный между Великой рифтовой долиной и бассейном реки Конго. Четвертое место досталось Берегу Скелетов Намибии.

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