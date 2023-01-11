https://uz.sputniknews.ru/20230111/mirziyoev-rasporyadilsya-razvivat-shargunskoe-i-baysunskoe-ugolnye-mestorojdeniya-31406967.html
Мирзиёев дал распоряжения по развитию Шаргуньского и Байсунского угольных месторождений
Мирзиёев дал распоряжения по развитию Шаргуньского и Байсунского угольных месторождений
Какие распоряжения дал глава Узбекистана по расширению добычи угля и урана – читайте в нашем материале.
2023-01-11T20:06+0500
2023-01-11T20:06+0500
2023-01-11T20:19+0500
экономика
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по расширению добычи угля и урана. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.По оценкам, запасы угля в Узбекистане составляют около 2 млрд тонн. Так, Мирзиёев в ходе презентации поставил задачу эффективно использовать данный потенциал и последовательно наращивать объемы добычи.Сообщается, что ответственные лица доложили о проводимой работе в этом направлении. В частности, в текущем году будет завершен проект модернизации акционерного общества "Шаргункумир". Это позволит увеличить добычу высококачественного угля на 900 тыс. тонн.Также президент указал на возможность дальнейшего расширения добычи высококачественного угля за счет развития Шаргуньского и Байсунского месторождений. Он подчеркнул необходимость привлечения инвесторов к освоению месторождений и реализации новых проектов.Кроме этого, на презентации обсудили реализацию постановления президента об увеличении объемов добычи и переработки урана на государственном предприятии "Навоийуран" от 14 июля 2022 года. В частности, определены меры по увеличению производства урана вдвое до 7,1 тыс. тонн.Напомним, за последние пять лет объемы добыча угля в республике увеличились с 4 млн тонн до 5,3 млн тонн в год.
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мирзиёев распорядился развивать шаргуньское и байсунское угольные месторождения какие распоряжения дал глава узбекистана по расширению добычи угля и урана читайте в нашем материале биография
мирзиёев распорядился развивать шаргуньское и байсунское угольные месторождения какие распоряжения дал глава узбекистана по расширению добычи угля и урана читайте в нашем материале биография
Мирзиёев дал распоряжения по развитию Шаргуньского и Байсунского угольных месторождений
20:06 11.01.2023 (обновлено: 20:19 11.01.2023)
Какие распоряжения дал глава Узбекистана по расширению добычи угля и урана – читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik.
В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по расширению добычи угля и урана. Об этом сообщает пресс-служба
главы республики.
По оценкам, запасы угля в Узбекистане составляют около 2 млрд тонн. Так, Мирзиёев в ходе презентации поставил задачу эффективно использовать данный потенциал и последовательно наращивать объемы добычи.
Сообщается, что ответственные лица доложили о проводимой работе в этом направлении. В частности, в текущем году будет завершен проект модернизации акционерного общества "Шаргункумир". Это позволит увеличить добычу высококачественного угля на 900 тыс. тонн.
Также президент указал на возможность дальнейшего расширения добычи высококачественного угля за счет развития Шаргуньского и Байсунского месторождений. Он подчеркнул необходимость привлечения инвесторов к освоению месторождений и реализации новых проектов.
Кроме этого, на презентации обсудили реализацию постановления президента об увеличении объемов добычи и переработки урана на государственном предприятии "Навоийуран" от 14 июля 2022 года. В частности, определены меры по увеличению производства урана вдвое до 7,1 тыс. тонн.
Напомним, за последние пять лет объемы добыча угля в республике увеличились с 4 млн тонн до 5,3 млн тонн в год.