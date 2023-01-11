https://uz.sputniknews.ru/20230111/nijegorodskie-politseyskie-spasli-19-grajdan-uzbekistana-iz-slomannogo-mikroavtobusa-31397740.html
Нижегородские полицейские спасли 19 граждан Узбекистана из сломанного микроавтобуса
Нижегородские полицейские спасли 19 граждан Узбекистана из сломанного микроавтобуса
Во вторник из-за сильных морозов в Навашинском районе Нижегородской области на трассе сломался автобус, где находились граждане Узбекистана.
2023-01-11T17:39+0500
2023-01-11T17:39+0500
2023-01-11T18:11+0500
узбекистанцы в россии
узбекистан
автобус
автобусы
граждане
иностранные граждане
мороз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0b/31399142_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b8b6c23a48d479f3bbe95b8bd49cc37f.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Сотрудники полиции спасли 19 граждан Узбекистана, замерзавших в сломанном микроавтобусе на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. Информация о том, что в Навашинском районе на трассе сломался микроавтобус, следовавший из Москвы в Узбекистан, поступила в полицию из единой дежурно-диспетчерской службы во вторник около 17.00 по местному времени.Отмечается, что температура воздуха в Нижегородской области во вторник опускалась до минус 40 градусов.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0b/31399142_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f24198f3a5f0789730dd7ce51ea2162.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
нижегородские полицейские спасли 19 граждан узбекистана из сломанного микроавтобуса во вторник из за сильных морозов в навашинском районе нижегородской области на трассе сломался автобус где находились граждане узбекистана
нижегородские полицейские спасли 19 граждан узбекистана из сломанного микроавтобуса во вторник из за сильных морозов в навашинском районе нижегородской области на трассе сломался автобус где находились граждане узбекистана
Нижегородские полицейские спасли 19 граждан Узбекистана из сломанного микроавтобуса
17:39 11.01.2023 (обновлено: 18:11 11.01.2023)
Во вторник из-за сильных морозов в Навашинском районе Нижегородской области на трассе сломался автобус, где находились граждане Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik.
Сотрудники полиции спасли 19 граждан Узбекистана, замерзавших в сломанном микроавтобусе на трассе в Нижегородской области, сообщает
региональное управление МВД.
Информация о том, что в Навашинском районе на трассе сломался микроавтобус, следовавший из Москвы в Узбекистан, поступила в полицию из единой дежурно-диспетчерской службы во вторник около 17.00 по местному времени.
"В салоне микроавтобуса находились 19 человек, все граждане ближнего зарубежья. Незамедлительно на место выехал наряд ДПС, который обнаружил замерзающих людей. Во взаимодействии с администрацией Навашинского района, которая предоставила транспорт для перевозки людей, сотрудники полиции доставили иностранцев в отдел полиции. Решается вопрос об их последующем размещении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что температура воздуха в Нижегородской области во вторник опускалась до минус 40 градусов.