https://uz.sputniknews.ru/20230111/nijegorodskie-politseyskie-spasli-19-grajdan-uzbekistana-iz-slomannogo-mikroavtobusa-31397740.html

Нижегородские полицейские спасли 19 граждан Узбекистана из сломанного микроавтобуса

Нижегородские полицейские спасли 19 граждан Узбекистана из сломанного микроавтобуса

Во вторник из-за сильных морозов в Навашинском районе Нижегородской области на трассе сломался автобус, где находились граждане Узбекистана.

2023-01-11T17:39+0500

2023-01-11T17:39+0500

2023-01-11T18:11+0500

узбекистанцы в россии

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ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Сотрудники полиции спасли 19 граждан Узбекистана, замерзавших в сломанном микроавтобусе на трассе в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. Информация о том, что в Навашинском районе на трассе сломался микроавтобус, следовавший из Москвы в Узбекистан, поступила в полицию из единой дежурно-диспетчерской службы во вторник около 17.00 по местному времени.Отмечается, что температура воздуха в Нижегородской области во вторник опускалась до минус 40 градусов.

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Sputnik Узбекистан

нижегородские полицейские спасли 19 граждан узбекистана из сломанного микроавтобуса во вторник из за сильных морозов в навашинском районе нижегородской области на трассе сломался автобус где находились граждане узбекистана