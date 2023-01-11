https://uz.sputniknews.ru/20230111/novyy-shtamm-koronavirusa-kraken-v-uzbekistane-ne-zaregistrirovan-31403791.html

В Узбекистане не обнаружили новый штамм коронавируса "кракен"

В Узбекистане не обнаружили новый штамм коронавируса "кракен"

Новый штамм коронавируса под названием "кракен" на 140% более заразный, чем другие виды коронавируса.

2023-01-11T18:19+0500

2023-01-11T18:19+0500

2023-01-11T19:13+0500

общество

узбекистан

штамм-омикрон

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Новый штамм коронавирус "кракен" в Узбекистане не зарегистрирован. Об этом сообщила руководитель информационной службы Санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Мафтуна Саидова.Известно, что новый штамм коронавируса под названием "кракен" на 140% более заразный, чем другие виды коронавируса.Напомним, подвариант омикрон-штамма XBB.1.5, или "кракен", выявили в октябре прошлого года. Он представляет собой рекомбинант сублиний "омикрона" BA.2 — как отметили в ВОЗ, мутации позволяют ему прикрепляться к клетке и легко копироваться, из-за чего он считается наиболее заразным из всех известных вариантов коронавируса. Пока что "кракен" выявили в 25 странах, но число вызванных им заражений растет. В ВОЗ ожидают новых волн инфекции по всему миру, но полагают, что это не приведет к новым волнам смертей.По данным врачей, новый штамм отличается только с генетической точки зрения. По клиническим проявлениям он практически аналогичен всем другим штаммам "омикрона".

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Sputnik Узбекистан

в узбекистане не обнаружили новый штамм коронавируса кракен новый штамм коронавируса под названием кракен на 140% более заразный чем другие виды коронавируса