https://uz.sputniknews.ru/20230111/rezkoe-poxolodanie-prognoz-pogody-na-11-yanvarya-31383000.html
Резкое похолодание: прогноз погоды на 11 января
Резкое похолодание: прогноз погоды на 11 января
Какая погода ожидается в среду на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-01-11T08:03+0500
2023-01-11T08:03+0500
2023-01-11T08:03+0500
общество
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ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, возможен небольшой снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 5-7° мороза.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура ночью 20-25° мороза, днем 12-17° мороза; по Устюрту ночью 27-30° мороза, днем 20-23° мороза.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура ночью 18-23° мороза, днем 8-13° мороза.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура ночью 13-18° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза; по пустынной зоне ночью 27-30° мороза, днем 12-17° мороза.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.Кашкадарьинская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-20 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15° мороза, днем 3-8° мороза.Сурхандарьинская областьПеременная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23-25 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15° мороза, днем 3-8° мороза.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах Ферганской области возможны порывы до 23-25 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.Предгорные и горные районыПеременная облачность, снег, туман. Лавиноопасно. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23-25 м/с.Температура ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.
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резкое похолодание прогноз погоды на 11 января какая погода ожидается в среду на территории республики читайте в нашем материале прогноз погоды узбекистан ташкент похолодание какая температура снег карта пробок карта дорог состояние дорог бухара фергана навои
резкое похолодание прогноз погоды на 11 января какая погода ожидается в среду на территории республики читайте в нашем материале прогноз погоды узбекистан ташкент похолодание какая температура снег карта пробок карта дорог состояние дорог бухара фергана навои
Резкое похолодание: прогноз погоды на 11 января
Какая погода ожидается в среду на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik.
В среду в Узбекистане ожидается переменная облачность. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, возможен небольшой снег, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 12-14° мороза, днем 5-7° мороза.
Республика Каракалпакстан
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура ночью 20-25° мороза, днем 12-17° мороза; по Устюрту ночью 27-30° мороза, днем 20-23° мороза.
Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура ночью 18-23° мороза, днем 8-13° мороза.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с.Температура ночью 13-18° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза; по пустынной зоне ночью 27-30° мороза, днем 12-17° мороза.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, местами до 17° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.
Кашкадарьинская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-20 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15° мороза, днем 3-8° мороза.
Сурхандарьинская область
Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23-25 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15° мороза, днем 3-8° мороза.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Ветер западный с переходом на северо-восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах Ферганской области возможны порывы до 23-25 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 1-6° мороза.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, снег, туман. Лавиноопасно. На дорогах гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 17-22 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23-25 м/с.Температура ночью 15-20° мороза, днем 7-12° мороза.