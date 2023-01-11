https://uz.sputniknews.ru/20230111/vagner-vzyal-pod-kontrol-soledar-v-gorode-vedutsya-boi---prigojin-31389442.html

"Вагнер" взял под контроль Соледар, в городе ведутся бои - Пригожин

"Вагнер" взял под контроль Соледар, в городе ведутся бои - Пригожин

Этот город - важный транспортный узел, используемый для снабжения части украинской группировки в Донбассе.

2023-01-11T10:58+0500

2023-01-11T10:58+0500

2023-01-11T10:58+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

вооруженные силы

чвк "вагнер"

всу

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ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои, сообщает РИА Новости.Военнослужащие ВСУ оказались брошены в городе и попали в окружение. Еще ночью им предъявили ультиматум о сдаче. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович уже оправдал эти действия, заявив, что в Соледаре было много отказников, которые "не хотели воевать".Соледар - важный транспортный узел, используемый для снабжения части украинской группировки в Донбассе. Его освобождение делает практически невозможным для ВСУ удержать Бахмат (Артемовск).

украина

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специальная военная операция на донбассе чвк вагнер соледар артемовск бахмут освободили бросили военнослужащих попали в котел ведутся бои пригожин