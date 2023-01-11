https://uz.sputniknews.ru/20230111/vagner-vzyal-pod-kontrol-soledar-v-gorode-vedutsya-boi---prigojin-31389442.html
"Вагнер" взял под контроль Соледар, в городе ведутся бои - Пригожин
"Вагнер" взял под контроль Соледар, в городе ведутся бои - Пригожин
Этот город - важный транспортный узел, используемый для снабжения части украинской группировки в Донбассе.
2023-01-11T10:58+0500
2023-01-11T10:58+0500
2023-01-11T10:58+0500
специальная военная операция россии в донбассе
украина
вооруженные силы
чвк "вагнер"
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1f/29619090_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f1a32985450d246a044e0002c113652d.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои, сообщает РИА Новости.Военнослужащие ВСУ оказались брошены в городе и попали в окружение. Еще ночью им предъявили ультиматум о сдаче. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович уже оправдал эти действия, заявив, что в Соледаре было много отказников, которые "не хотели воевать".Соледар - важный транспортный узел, используемый для снабжения части украинской группировки в Донбассе. Его освобождение делает практически невозможным для ВСУ удержать Бахмат (Артемовск).
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1f/29619090_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b8d05d17b4b6ba11f8b3338a648e2d7c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
специальная военная операция на донбассе чвк вагнер соледар артемовск бахмут освободили бросили военнослужащих попали в котел ведутся бои пригожин
специальная военная операция на донбассе чвк вагнер соледар артемовск бахмут освободили бросили военнослужащих попали в котел ведутся бои пригожин
"Вагнер" взял под контроль Соледар, в городе ведутся бои - Пригожин
Этот город - важный транспортный узел, используемый для снабжения части украинской группировки в Донбассе.
ТАШКЕНТ, 11 янв - Sputnik. Руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что подразделения группы взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои, сообщает РИА Новости.
"Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер", - говорится в комментарии Пригожина, опубликованном в социальной сети "ВКонтакте" на странице принадлежащей ему компании "Конкорд".
Военнослужащие ВСУ оказались брошены в городе и попали в окружение. Еще ночью им предъявили ультиматум о сдаче. Советник офиса украинского президента Алексей Арестович уже оправдал эти действия, заявив, что в Соледаре было много отказников, которые "не хотели воевать".
Соледар - важный транспортный узел, используемый для снабжения части украинской группировки в Донбассе. Его освобождение делает практически невозможным для ВСУ удержать Бахмат (Артемовск).