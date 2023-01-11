https://uz.sputniknews.ru/20230111/video-kak-podat-na-besplatnoe-obuchenie-v-rossii-31392623.html
Видео: как подать заявку на бесплатное обучение в России
Видео: как подать заявку на бесплатное обучение в России
Какие документы нужны, чтобы подать заявку на бесплатное обучение в российских высших учебных заведениях - в нашей видеоинфографике.
2023-01-11T13:23+0500
2023-01-11T13:23+0500
2023-01-11T14:07+0500
инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане
образование
обучение
россия
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/11/20105036_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_68061565b3253bc4c70a58b405fa8894.jpg
ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Россия в этом году увеличила квоту на бесплатное обучение в высших учебных заведениях РФ для узбекистанцев.Подать заявку на поступление можно на портале Education in Russia до 20 февраля. Представительство Россотрудничества в Узбекистане проводит бесплатные консультации, где подробно объясняет, как и где подать заявку.Консультации проходят по будням с 11 по 31 января в 15.00 в Русском доме в Ташкенте.
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/11/20105036_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_8e0c9ccf0e68c0a61a0696e6dc756cf8.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео россия узбекистан россотрудничество русский дом в ташкенте видеоинфографика какие документы нужны чтобы подать заявку где подать заявку бесплатное обучение в россии вуз университет консультации бесплатно
видео россия узбекистан россотрудничество русский дом в ташкенте видеоинфографика какие документы нужны чтобы подать заявку где подать заявку бесплатное обучение в россии вуз университет консультации бесплатно
Видео: как подать заявку на бесплатное обучение в России
13:23 11.01.2023 (обновлено: 14:07 11.01.2023)
Какие документы нужны, чтобы подать заявку на бесплатное обучение в российских высших учебных заведениях - в нашей видеоинфографике.
ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Россия в этом году увеличила квоту на бесплатное обучение в высших учебных заведениях РФ для узбекистанцев.
Подать заявку на поступление можно на портале Education in Russia
до 20 февраля.
Представительство Россотрудничества в Узбекистане проводит бесплатные консультации, где подробно объясняет, как и где подать заявку.
Консультации проходят по будням с 11 по 31 января в 15.00 в Русском доме в Ташкенте.