https://uz.sputniknews.ru/20230111/video-kak-podat-na-besplatnoe-obuchenie-v-rossii-31392623.html

Видео: как подать заявку на бесплатное обучение в России

Видео: как подать заявку на бесплатное обучение в России

Какие документы нужны, чтобы подать заявку на бесплатное обучение в российских высших учебных заведениях - в нашей видеоинфографике.

2023-01-11T13:23+0500

2023-01-11T13:23+0500

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инвестиции в будущее: россотрудничество в узбекистане

образование

обучение

россия

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 янв – Sputnik. Россия в этом году увеличила квоту на бесплатное обучение в высших учебных заведениях РФ для узбекистанцев.Подать заявку на поступление можно на портале Education in Russia до 20 февраля. Представительство Россотрудничества в Узбекистане проводит бесплатные консультации, где подробно объясняет, как и где подать заявку.Консультации проходят по будням с 11 по 31 января в 15.00 в Русском доме в Ташкенте.

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