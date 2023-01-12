https://uz.sputniknews.ru/20230112/davlat-bobonov-stal-pretendentom-na-zvanie-luchshego-dzyudoista-2022-goda-31415271.html
Давлат Бобонов стал претендентом на звание лучшего дзюдоиста 2022 года
Давлат Бобонов стал претендентом на звание лучшего дзюдоиста 2022 года
Международная федерация дзюдо объявила список из пяти претендентов на этот титул.
2023-01-12T14:04+0500
2023-01-12T14:04+0500
2023-01-12T15:07+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов вошел в число претендентов на звание лучшего дзюдоиста 2022 года, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Список кандидатов на звание "Лучший дзюдоист года среди мужчин" опубликовала Международная федерация дзюдо (IJF).Голосование будет проходить на специальной площадке IJF с 12 по 31 января. Имя победителя объявят 5 февраля в рамках турнира "Большого шлема" в Париже.Помимо Бобонова, на это звание претендуют Тато Григалашвили (Грузия), Энди Гранда (Куба), Согбатар Сенд-Очир (Монголия) и Хифуми Абэ (Япония).В течение 2022 года Бобонов завоевал бронзовую медаль парижского турнира "Большого шлема" и Игр исламской солидарности в Конье, серебряную медаль турнира "Большого шлема" в Улан-Баторе, и золотую медаль. на чемпионате мира в Ташкенте.Читайте также: Настольный теннис: узбекистанки выиграли путевку на ЧМ
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давлат бобонов дзюдо звание лучший дзюдоист года среди мужчин международная федерация дзюдо
давлат бобонов дзюдо звание лучший дзюдоист года среди мужчин международная федерация дзюдо
Давлат Бобонов стал претендентом на звание лучшего дзюдоиста 2022 года
14:04 12.01.2023 (обновлено: 15:07 12.01.2023)
Международная федерация дзюдо объявила список из пяти претендентов на этот титул.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik.
Узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов вошел в число претендентов на звание лучшего дзюдоиста 2022 года, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана
.
Список кандидатов на звание "Лучший дзюдоист года среди мужчин" опубликовала Международная федерация дзюдо (IJF).
Голосование будет проходить на специальной площадке
IJF с 12 по 31 января. Имя победителя объявят 5 февраля в рамках турнира "Большого шлема" в Париже.
Помимо Бобонова, на это звание претендуют Тато Григалашвили (Грузия), Энди Гранда (Куба), Согбатар Сенд-Очир (Монголия) и Хифуми Абэ (Япония).
В течение 2022 года Бобонов завоевал бронзовую медаль парижского турнира "Большого шлема" и Игр исламской солидарности в Конье, серебряную медаль турнира "Большого шлема" в Улан-Баторе, и золотую медаль. на чемпионате мира в Ташкенте.