https://uz.sputniknews.ru/20230112/davlat-bobonov-stal-pretendentom-na-zvanie-luchshego-dzyudoista-2022-goda-31415271.html

Давлат Бобонов стал претендентом на звание лучшего дзюдоиста 2022 года

Давлат Бобонов стал претендентом на звание лучшего дзюдоиста 2022 года

Международная федерация дзюдо объявила список из пяти претендентов на этот титул.

2023-01-12T14:04+0500

2023-01-12T14:04+0500

2023-01-12T15:07+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/0a/29007757_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_cf26320a30a8edf2edb67cd84cae5156.jpg

ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Узбекистанский спортсмен Давлат Бобонов вошел в число претендентов на звание лучшего дзюдоиста 2022 года, сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.Список кандидатов на звание "Лучший дзюдоист года среди мужчин" опубликовала Международная федерация дзюдо (IJF).Голосование будет проходить на специальной площадке IJF с 12 по 31 января. Имя победителя объявят 5 февраля в рамках турнира "Большого шлема" в Париже.Помимо Бобонова, на это звание претендуют Тато Григалашвили (Грузия), Энди Гранда (Куба), Согбатар Сенд-Очир (Монголия) и Хифуми Абэ (Япония).В течение 2022 года Бобонов завоевал бронзовую медаль парижского турнира "Большого шлема" и Игр исламской солидарности в Конье, серебряную медаль турнира "Большого шлема" в Улан-Баторе, и золотую медаль. на чемпионате мира в Ташкенте.Читайте также: Настольный теннис: узбекистанки выиграли путевку на ЧМ

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

давлат бобонов дзюдо звание лучший дзюдоист года среди мужчин международная федерация дзюдо