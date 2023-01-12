https://uz.sputniknews.ru/20230112/dietolog-rasskazala-kak-pravilno-poxudet-posle-prazdnikov-31427378.html
Диетолог рассказала, как правильно похудеть после праздников
Диетолог рассказала, как правильно похудеть после праздников
О том, как привести себя в форму после новогодних праздников без ущерба здоровью - читайте в нашем материале.
2023-01-12T22:01+0500
2023-01-12T22:01+0500
2023-01-12T22:01+0500
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Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно избавляться от набранных во время новогодних праздников килограмм. Этим она поделилась в интервью с радио Sputnik.Специалист отметила, что люди стремятся похудеть перед праздниками, чтобы хорошо выглядеть, однако после их окончания многие склонны пренебрегать правилами здорового образа жизни, предпочитая объедаться. Диетолог порекомендовала постепенно сбрасывать вес, снижая количество потребляемых калорий. Она подчеркнула, что здесь требуется индивидуальный подход, поскольку все зависит от исходных данных и желаемой цели. Однако, отметила Соломатина, можно сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250–500 килокалорий в сутки.Кроме того, следует увеличивать физическую активность, добавила она.
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диетолог рассказала как правильно похудеть после праздников о том, как привести себя в форму после новогодних праздников без ущерба здоровью читайте в нашем материале после нового года как похудеть
диетолог рассказала как правильно похудеть после праздников о том, как привести себя в форму после новогодних праздников без ущерба здоровью читайте в нашем материале после нового года как похудеть
Диетолог рассказала, как правильно похудеть после праздников
О том, как привести себя в форму после новогодних праздников без ущерба здоровью - читайте в нашем материале.
Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно избавляться от набранных во время новогодних праздников килограмм. Этим она поделилась
в интервью с радио Sputnik.
Специалист отметила, что люди стремятся похудеть перед праздниками, чтобы хорошо выглядеть, однако после их окончания многие склонны пренебрегать правилами здорового образа жизни, предпочитая объедаться.
"А после окончания праздников встает вопрос, как теперь избавляться от этого багажа в виде лишних килограммов", — указала она.
Диетолог порекомендовала постепенно сбрасывать вес, снижая количество потребляемых калорий. Она подчеркнула, что здесь требуется индивидуальный подход, поскольку все зависит от исходных данных и желаемой цели. Однако, отметила Соломатина, можно сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250–500 килокалорий в сутки.
Кроме того, следует увеличивать физическую активность, добавила она.
"Если соблюдать эти два условия, то вес будет уходить плавно и безболезненно, примерно по 500 граммов в неделю", — подытожила Соломатина.