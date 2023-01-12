https://uz.sputniknews.ru/20230112/dietolog-rasskazala-kak-pravilno-poxudet-posle-prazdnikov-31427378.html

Диетолог рассказала, как правильно похудеть после праздников

Диетолог рассказала, как правильно похудеть после праздников

О том, как привести себя в форму после новогодних праздников без ущерба здоровью - читайте в нашем материале.

2023-01-12T22:01+0500

2023-01-12T22:01+0500

2023-01-12T22:01+0500

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Кандидат медицинских наук, диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно избавляться от набранных во время новогодних праздников килограмм. Этим она поделилась в интервью с радио Sputnik.Специалист отметила, что люди стремятся похудеть перед праздниками, чтобы хорошо выглядеть, однако после их окончания многие склонны пренебрегать правилами здорового образа жизни, предпочитая объедаться. Диетолог порекомендовала постепенно сбрасывать вес, снижая количество потребляемых калорий. Она подчеркнула, что здесь требуется индивидуальный подход, поскольку все зависит от исходных данных и желаемой цели. Однако, отметила Соломатина, можно сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250–500 килокалорий в сутки.Кроме того, следует увеличивать физическую активность, добавила она.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

диетолог рассказала как правильно похудеть после праздников о том, как привести себя в форму после новогодних праздников без ущерба здоровью читайте в нашем материале после нового года как похудеть