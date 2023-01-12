https://uz.sputniknews.ru/20230112/dlya-chego-uzbekistan-popolnyaet-zolotye-rezervy---ekspert-31405497.html
Для чего Узбекистан пополняет золотые резервы - эксперт
Для чего Узбекистан пополняет золотые резервы - эксперт
Узбекистан активно скупал золото, став одним из крупнейших скупщиков драгоценного металла в мире. Это крайне выгодно, особенно в условиях нестабильной ситуации в мире, считает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
2023-01-12T10:01+0500
2023-01-12T10:01+0500
2023-01-12T10:01+0500
экономика
золото
центральный банк республики узбекистан
золотовалютный резерв
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Золотой запас Узбекистана побил рекорд за все время ведения статистики. Это следует из данных, опубликованных Центральным банком республики.В прошедшем году страна активно скупала золото, став одним из крупнейших скупщиков драгоценного металла в мире. Такой способ пополнения финансового резерва страны крайне выгоден, особенно в условиях нынешней нестабильной экономической ситуации в мире, сказал в интервью корреспонденту Sputnik финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.В условиях нынешней финансовой нестабильности многие страны стараются избавиться от доллара, чтобы не пострадать от падения курса американской валюты, подчеркнул Дмитрий Голубовский.Котировки золота на международном рынке продолжают расти – в начале золота его фьючерсы превысили $1850 долларов за унцию. Золотые запасы Узбекистана в настоящее время составляют $23,06 млрд, это рекордная сумма за все время публикации статистики Центробанка.
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узбекистан скупает золото центральный банк центробанк цбу золотовалютные резервы рецессия кризис экономист дмитрий голубовский
узбекистан скупает золото центральный банк центробанк цбу золотовалютные резервы рецессия кризис экономист дмитрий голубовский
Для чего Узбекистан пополняет золотые резервы - эксперт
В прошедшем году Узбекистан активно скупал золото, став одним из крупнейших скупщиков драгоценного металла в мире. Это крайне выгодно, особенно в условиях нынешней нестабильной экономической ситуации в мире, считает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik.
Золотой запас Узбекистана побил рекорд за все время ведения статистики. Это следует из данных
, опубликованных Центральным банком республики.
В прошедшем году страна активно скупала золото, став одним из крупнейших скупщиков драгоценного металла в мире. Такой способ пополнения финансового резерва страны крайне выгоден, особенно в условиях нынешней нестабильной экономической ситуации в мире, сказал в интервью корреспонденту Sputnik
финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.
"В нынешней ситуации покупка золота – это просто способ, во-первых, диверсифицировать резервы, во-вторых, заработать на будущем росте. И это абсолютно правильная стратегия. Резервы нужны для стабильности национальной валюты", - пояснил эксперт.
В условиях нынешней финансовой нестабильности многие страны стараются избавиться от доллара, чтобы не пострадать от падения курса американской валюты, подчеркнул Дмитрий Голубовский.
"Мир впадает в кризис, рецессия в Америке неизбежна. Как показывает статистика, золото во время рецессии имеет тенденцию дорожать. Общая тенденция, характерная именно для азиатских центробанков в прошлом году, – это продажа долларов, покупка золота. Таким образом они страхуются от будущей девальвации американской валюты и от того, что инфляция останется на высоком уровне", - сказал он.
Котировки золота на международном рынке продолжают расти – в начале золота его фьючерсы превысили $1850 долларов за унцию. Золотые запасы Узбекистана в настоящее время составляют $23,06 млрд, это рекордная сумма за все время публикации статистики Центробанка.