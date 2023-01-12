https://uz.sputniknews.ru/20230112/dlya-chego-uzbekistan-popolnyaet-zolotye-rezervy---ekspert-31405497.html

Для чего Узбекистан пополняет золотые резервы - эксперт

Для чего Узбекистан пополняет золотые резервы - эксперт

Узбекистан активно скупал золото, став одним из крупнейших скупщиков драгоценного металла в мире. Это крайне выгодно, особенно в условиях нестабильной ситуации в мире, считает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

2023-01-12T10:01+0500

2023-01-12T10:01+0500

2023-01-12T10:01+0500

экономика

золото

центральный банк республики узбекистан

золотовалютный резерв

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 12 янв - Sputnik. Золотой запас Узбекистана побил рекорд за все время ведения статистики. Это следует из данных, опубликованных Центральным банком республики.В прошедшем году страна активно скупала золото, став одним из крупнейших скупщиков драгоценного металла в мире. Такой способ пополнения финансового резерва страны крайне выгоден, особенно в условиях нынешней нестабильной экономической ситуации в мире, сказал в интервью корреспонденту Sputnik финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.В условиях нынешней финансовой нестабильности многие страны стараются избавиться от доллара, чтобы не пострадать от падения курса американской валюты, подчеркнул Дмитрий Голубовский.Котировки золота на международном рынке продолжают расти – в начале золота его фьючерсы превысили $1850 долларов за унцию. Золотые запасы Узбекистана в настоящее время составляют $23,06 млрд, это рекордная сумма за все время публикации статистики Центробанка.

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2023

Эльвира Сулайманкулова

Эльвира Сулайманкулова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Эльвира Сулайманкулова

узбекистан скупает золото центральный банк центробанк цбу золотовалютные резервы рецессия кризис экономист дмитрий голубовский