https://uz.sputniknews.ru/20230112/ekonomist-lizan-rasskazal-k-chemu-privedyot-evropu-izyatie-rossiyskix-aktivov-31408408.html
Экономист Лизан рассказал, к чему приведёт Европу изъятие российских активов
Экономист Лизан рассказал, к чему приведёт Европу изъятие российских активов
Европейцы могут найти способы для изъятия замороженных российских активов, но это создаст прецедент, который в будущем больно ударит по европейской экономике.
2023-01-12T12:27+0500
2023-01-12T12:27+0500
2023-01-12T12:27+0500
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европа
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Пойдут ли европейцы на риск или остановятся лишь на обсуждениях? Зачем Эстония хочет первой забрать российские активы? Почему ответ России будет очень болезненным для Запада? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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экономист лизан рассказал к чему приведёт европу изъятие российских активов европейцы могут найти способы для изъятия замороженных российских активов но это создаст прецедент который в будущем больно ударит по европейской экономике
экономист лизан рассказал к чему приведёт европу изъятие российских активов европейцы могут найти способы для изъятия замороженных российских активов но это создаст прецедент который в будущем больно ударит по европейской экономике
Экономист Лизан рассказал, к чему приведёт Европу изъятие российских активов
Европейцы могут найти способы для изъятия замороженных российских активов, но это создаст прецедент, который в будущем больно ударит по европейской экономике.
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Пойдут ли европейцы на риск или остановятся лишь на обсуждениях? Зачем Эстония хочет первой забрать российские активы? Почему ответ России будет очень болезненным для Запада? Обо всем этом смотрите в нашем видео.