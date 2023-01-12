https://uz.sputniknews.ru/20230112/ekonomist-lizan-rasskazal-k-chemu-privedyot-evropu-izyatie-rossiyskix-aktivov-31408408.html

Экономист Лизан рассказал, к чему приведёт Европу изъятие российских активов

Экономист Лизан рассказал, к чему приведёт Европу изъятие российских активов

Европейцы могут найти способы для изъятия замороженных российских активов, но это создаст прецедент, который в будущем больно ударит по европейской экономике.

2023-01-12T12:27+0500

2023-01-12T12:27+0500

2023-01-12T12:27+0500

видео

россия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e7/01/0b/31389833_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aefe7cd884e41e31f238d525a46b3263.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан. Пойдут ли европейцы на риск или остановятся лишь на обсуждениях? Зачем Эстония хочет первой забрать российские активы? Почему ответ России будет очень болезненным для Запада? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

экономист лизан рассказал к чему приведёт европу изъятие российских активов европейцы могут найти способы для изъятия замороженных российских активов но это создаст прецедент который в будущем больно ударит по европейской экономике