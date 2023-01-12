https://uz.sputniknews.ru/20230112/gololeditsa-i-tuman-prognoz-pogody-na-12-yanvarya-31408131.html
Гололедица и туман: прогноз погоды на 12 января
Гололедица и туман: прогноз погоды на 12 января
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
2023-01-12T09:02+0500
2023-01-12T09:02+0500
2023-01-12T09:02+0500
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ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает Узгидромет.ТашкентПеременная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 17-19° мороза, днем 9-11° мороза.Республика КаракалпакстанПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25° мороза, по Устюрту ночью 27-30° мороза, днем 12-17° мороза.Хорезмская областьПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23° мороза, днем 8-13° мороза.Бухарская, Навоийская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, по пустынной зоне ночью 27-30° мороза, днем 7-12° мороза.Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица.Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.Кашкадарьинская, Сурхандарьинская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15° мороза, днем 3-8° мороза.Андижанская, Наманганская, Ферганская областиПеременная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза.Предгорные и горные районыПеременная облачность, местами снег. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25° мороза, днем 10-15° мороза.
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гололедица и туман прогноз погоды на 12 января какая погода ожидается в четверг на территории республики читайте в нашем материале узбекистан самарканд ташкент
гололедица и туман прогноз погоды на 12 января какая погода ожидается в четверг на территории республики читайте в нашем материале узбекистан самарканд ташкент
Гололедица и туман: прогноз погоды на 12 января
Какая погода ожидается в четверг на территории республики — читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik.
В четверг в Узбекистане ожидается переменная облачность. На дорогах гололедица. Местами возможен туман. Об этом сообщает
Узгидромет.
Ташкент
Переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью 17-19° мороза, днем 9-11° мороза.
Республика Каракалпакстан
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25° мороза, по Устюрту ночью 27-30° мороза, днем 12-17° мороза.
Хорезмская область
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23° мороза, днем 8-13° мороза.
Бухарская, Навоийская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20° мороза, по пустынной зоне ночью 27-30° мороза, днем 7-12° мороза.
Ташкентская, Джизакская, Самаркандская, Сырдарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица.Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17° мороза, местами до 20° мороза, днем 5-10° мороза, местами до 12° мороза.
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, местами до 15° мороза, днем 3-8° мороза.
Андижанская, Наманганская, Ферганская области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза.
Предгорные и горные районы
Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25° мороза, днем 10-15° мороза.