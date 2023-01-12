Какие задачи стоят перед Узбекистаном в 2023 году – мнение эксперта
© Фото: пресс-служба президента УзбекистанаФлаг Узбекистана
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
По мнению экспертов, послание президента в преддверии 2023 года стало артикуляцией основных положений новой редакции Конституции – по факту превращения Узбекистана в государство, закрепляющее свои социальные обязательства.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В преддверии 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с очередным посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана. Традиционно на нем глава государства подвел основные итоги развития страны за предыдущий год и озвучил задачи по развитию на предстоящий.
Не осталось послание узбекистанского лидера и без внимания экспертов, которые тщательно проанализировали цели, поставленные президентом на этот год. Подробности – в нашем обзоре.
Образование и здравоохранение
По мнению экспертов, послание стало артикуляцией основных положений новой редакции Конституции – по факту превращения Узбекистана в социальное государство, закрепляющее свои обязательства по возможностям получения качественного образования и медицинской помощи.
"Хотя поправки в действующую Конституцию Узбекистана могут вноситься и без референдума двумя третями голосов обеих палат парламента, тем не менее Мирзиеев предложил провести национальный референдум. Это показывает то значение, которое придает действующий президент самому факту предстоящих изменений и взятия на себя государством новых обязательств по отношению к своим гражданам", - заявляет Директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
Так, за 2022 год в республике изучили мнения граждан по таким направлениям, как образование, здравоохранение, экономика. Было рассмотрено около 20 тысяч предложений.
"Чем больше возможностей мы создадим для народа, тем большей будет отдача всему нашему обществу. Поэтому предлагаю назвать наступающий новый, 2023 год в нашей стране Годом заботы о человеке и качественного образования", - отметил Мирзиёев.
Оптимизация государственного управления
Таким образом, внесение этих норм потребует значительной законодательной работы и принятия новых нормативных актов. Именно поэтому в своем обращении президент сделал акцент на повышении эффективности государственного управления – планируется радикальное сокращение числе министерств и ведомств с 61 до 28, а госслужащих на одну треть.
Мирзиёев подчеркнул, что каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, осуществлять руководство комитетами, агентствами и инспекциями в своей отрасли.
"В ходе реформы многие министры будут заменены. На своих постах останутся лишь глубоко знающие свою сферу, самоотверженные, добившиеся поддержки народа. Думаю, такой подход справедлив. Будет поэтапно сокращена на 30-35% численность государственных служащих, а сэкономленные средства направлены на решение социальных вопросов", - заявил президент.
Глава республики особо выделил, что начиная с 2023 года, каждый хоким должен будет привлечь в свой район $40-50 млн частных инвестиций.
"Министры не будут ограничиваться лишь расходованием государственных средств, а также станут сами привлекать частные инвестиции, проявляя инициативность. Например, внедрение механизма государственно-частного партнерства позволит привлечь до $1 млрд в год в сферы сельского, водного, лесного хозяйства, транспорта", - сообщил Мирзиёев.
В свою очередь, озвученные президентом планы по переходу к свободному энергетическому рынку должны создать инвестиционную привлекательность страны с перспективой превращения Узбекистана в одного из знаковых экспортеров электроэнергии в регионе. Они откроют возможности для сотрудничества с зарубежными производителями оборудования и создания совместных производств.
Экономический прорыв
Известно, что прошедший год был связан с выходом экономики и социальной системы из зоны основных ограничений, вызванных распространением коронавируса. Стимулирующие меры по развитию промышленности и сферы услуг, озвученные в предыдущем Послании и поддержанные парламентом, дали свои плоды – ВВП Узбекистана за 2022 год впервые в своей истории превысил $80 млрд при получении $8 млрд прямых иностранных инвестиций.
"За последние шесть лет нам удалось увеличить приток инвестиций до уровня, превышающего 30% ВВП. В следующем (2023 - Sputnik) году будет привлечено около $30 млрд инвестиций, из которых $25 млрд – частные инвестиции. В том числе запустим свыше 300 проектов общей стоимостью $8 млрд, начнем реализацию еще 40 новых крупных проектов", - рассказал глава республики.
Именно такой рост экономики, во многом, позволил повысить размер пенсий и социальных пособий до уровня не ниже прожиточного минимума, а с 2023 года дать возможность бесплатного питания всем ученикам начальных классов.
Расширяющиеся объемы бюджета также способствуют расширению социальной поддержки населения и получения высшего образования. Отрадно и то, что руководство Узбекистана взяло на себя инициирование диалога с соседними государствами по использованию ограниченных водных ресурсов, что давно необходимо в этом регионе и является очевидным препятствием для дальнейшего экономического роста.
Самаркандское "наследие" ШОС
Опыт проведения саммитов ШОС и Тюркского Совета продемонстрировал умение руководства Узбекистана организовать диалог даже по самым сложным международным вопросам.
Однако, по мнению экспертов, дальнейшее социально-экономическое развитие страны в условиях международной турбулентности потребует необходимости тонкой настройки всех механизмов принятия политических решений.
В этой связи логичным выглядит предложенная президентом оптимизация системы государственного управления с целью повышения его эффективности - эта мера способна дать до 2% прироста ВВП уже в этом году.
Учитывая и то, что в 2023 году в Узбекистане ожидается принятие новой Конституции, год обещает стать для республики точкой нового развития. Прежде всего, необходима установка стабильного курса при готовности к решению самых непростых вопросов развития и страны и всего центрально-азиатского региона, а таких вопросов точно будет немало.