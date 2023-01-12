https://uz.sputniknews.ru/20230112/kakie-zadachi-stoyat-pered-uzbekistanom-v-2023-godu--mnenie-eksperta-31402368.html

Какие задачи стоят перед Узбекистаном в 2023 году – мнение эксперта

Какие задачи стоят перед Узбекистаном в 2023 году – мнение эксперта

По мнению экспертов, послание президента в преддверии 2023 года стало артикуляцией основных положений новой редакции Конституции – по факту превращения Узбекистана в государство, закрепляющее свои социальные обязательства.

2023-01-12T11:39+0500

2023-01-12T11:39+0500

2023-01-12T11:39+0500

новый узбекистан: эпоха реформ

узбекистан

эксперт

государство

конституция

социальная поддержка

поправки

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В преддверии 2023 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с очередным посланием Олий Мажлису и народу Узбекистана. Традиционно на нем глава государства подвел основные итоги развития страны за предыдущий год и озвучил задачи по развитию на предстоящий.Не осталось послание узбекистанского лидера и без внимания экспертов, которые тщательно проанализировали цели, поставленные президентом на этот год. Подробности – в нашем обзоре.Образование и здравоохранениеПо мнению экспертов, послание стало артикуляцией основных положений новой редакции Конституции – по факту превращения Узбекистана в социальное государство, закрепляющее свои обязательства по возможностям получения качественного образования и медицинской помощи. Так, за 2022 год в республике изучили мнения граждан по таким направлениям, как образование, здравоохранение, экономика. Было рассмотрено около 20 тысяч предложений.Оптимизация государственного управленияТаким образом, внесение этих норм потребует значительной законодательной работы и принятия новых нормативных актов. Именно поэтому в своем обращении президент сделал акцент на повышении эффективности государственного управления – планируется радикальное сокращение числе министерств и ведомств с 61 до 28, а госслужащих на одну треть. Мирзиёев подчеркнул, что каждое министерство будет отвечать за реализацию государственной политики в соответствующей сфере, осуществлять руководство комитетами, агентствами и инспекциями в своей отрасли.Глава республики особо выделил, что начиная с 2023 года, каждый хоким должен будет привлечь в свой район $40-50 млн частных инвестиций.В свою очередь, озвученные президентом планы по переходу к свободному энергетическому рынку должны создать инвестиционную привлекательность страны с перспективой превращения Узбекистана в одного из знаковых экспортеров электроэнергии в регионе. Они откроют возможности для сотрудничества с зарубежными производителями оборудования и создания совместных производств.Экономический прорывИзвестно, что прошедший год был связан с выходом экономики и социальной системы из зоны основных ограничений, вызванных распространением коронавируса. Стимулирующие меры по развитию промышленности и сферы услуг, озвученные в предыдущем Послании и поддержанные парламентом, дали свои плоды – ВВП Узбекистана за 2022 год впервые в своей истории превысил $80 млрд при получении $8 млрд прямых иностранных инвестиций. Именно такой рост экономики, во многом, позволил повысить размер пенсий и социальных пособий до уровня не ниже прожиточного минимума, а с 2023 года дать возможность бесплатного питания всем ученикам начальных классов. Расширяющиеся объемы бюджета также способствуют расширению социальной поддержки населения и получения высшего образования. Отрадно и то, что руководство Узбекистана взяло на себя инициирование диалога с соседними государствами по использованию ограниченных водных ресурсов, что давно необходимо в этом регионе и является очевидным препятствием для дальнейшего экономического роста.Самаркандское "наследие" ШОСОпыт проведения саммитов ШОС и Тюркского Совета продемонстрировал умение руководства Узбекистана организовать диалог даже по самым сложным международным вопросам. Однако, по мнению экспертов, дальнейшее социально-экономическое развитие страны в условиях международной турбулентности потребует необходимости тонкой настройки всех механизмов принятия политических решений. В этой связи логичным выглядит предложенная президентом оптимизация системы государственного управления с целью повышения его эффективности - эта мера способна дать до 2% прироста ВВП уже в этом году. Учитывая и то, что в 2023 году в Узбекистане ожидается принятие новой Конституции, год обещает стать для республики точкой нового развития. Прежде всего, необходима установка стабильного курса при готовности к решению самых непростых вопросов развития и страны и всего центрально-азиатского региона, а таких вопросов точно будет немало.

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2023

Алина Ниязбакиева

Алина Ниязбакиева

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алина Ниязбакиева

какие задачи стоят перед узбекистаном в 2023 году мнение эксперта по мнению экспертов послание президента в преддверии 2023 года стало артикуляцией основных положений новой редакции конституции по факту превращения узбекистана в государство, закрепляющее свои социальные обязательства основные тезисы цели текст олий мажлису