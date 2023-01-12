https://uz.sputniknews.ru/20230112/kurchatov-kak-velikiy-fizik-razvival-nauku-v-uzbekistane-31417905.html

Курчатов: как великий физик развивал науку в Узбекистане

Курчатов: как великий физик развивал науку в Узбекистане

Известный физик-ядерщик, создатель советской ядерной бомбы, многое сделал для развития ядерной физики в республиках СССР, в том числе в Узбекистане.

2023-01-12T14:55+0500

2023-01-12T14:55+0500

2023-01-12T14:55+0500

общество

история

ядерная физика

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения известного физика-ядерщика, создателя советской ядерной бомбы и одного из основателей ядерной физики в СССР Игоря Курчатова.Великий ученый, профессор, основатель Института атомной энергии, Курчатов занимался не только разработкой атомной и водородной бомбы, но и искал способы использования атомной энергии в народном хозяйстве. Поэтому активно занимался также развитием науки в республиках СССР.В 1956 году Игорь Курчатов побывал в Узбекской ССР – в Ташкенте и Бухаре. Здесь он ознакомился с работами ученых Академии наук республики, провел совещание со специалистами сельского хозяйства и медицины. Как пишет в своей книге "Подвиг академика Курчатова" Петр Асташенков, опытный физик сразу увидел перспективы использования ядерных исследований для развития хлопководства и производства минеральных удобрений.После поездки в Бухару, где тогда планировали построить первую в регионе АЭС, Курчатов принял участие в совещании ученых Ташкента.Курчатов любил вспоминать Узбекистан и часто рассказывал гостям об этой поездке и показывал привезенные оттуда подарки.Игорь Васильевич был избран почетным членом Академии наук Узбекской ССР.Курчатов оказал большую помощь в создании в Узбекистане водо-водяного реактора, который успешно действует и по сей день. Он также был одним из основателей первого в Азии Института ядерной физики с ядерным реактором.Под руководством Игоря Курчатова исследовательские ядерные центры открылись также в Беларуси, Украине, Казахстане, Грузии, Армении, Латвии и Литве, а в вузах многих союзных республик появились кафедры ядерной физики.

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