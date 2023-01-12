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https://uz.sputniknews.ru/20230112/kurchatov-kak-velikiy-fizik-razvival-nauku-v-uzbekistane-31417905.html
Курчатов: как великий физик развивал науку в Узбекистане
Курчатов: как великий физик развивал науку в Узбекистане
Известный физик-ядерщик, создатель советской ядерной бомбы, многое сделал для развития ядерной физики в республиках СССР, в том числе в Узбекистане.
2023-01-12T14:55+0500
2023-01-12T14:55+0500
общество
история
ядерная физика
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения известного физика-ядерщика, создателя советской ядерной бомбы и одного из основателей ядерной физики в СССР Игоря Курчатова.Великий ученый, профессор, основатель Института атомной энергии, Курчатов занимался не только разработкой атомной и водородной бомбы, но и искал способы использования атомной энергии в народном хозяйстве. Поэтому активно занимался также развитием науки в республиках СССР.В 1956 году Игорь Курчатов побывал в Узбекской ССР – в Ташкенте и Бухаре. Здесь он ознакомился с работами ученых Академии наук республики, провел совещание со специалистами сельского хозяйства и медицины. Как пишет в своей книге "Подвиг академика Курчатова" Петр Асташенков, опытный физик сразу увидел перспективы использования ядерных исследований для развития хлопководства и производства минеральных удобрений.После поездки в Бухару, где тогда планировали построить первую в регионе АЭС, Курчатов принял участие в совещании ученых Ташкента.Курчатов любил вспоминать Узбекистан и часто рассказывал гостям об этой поездке и показывал привезенные оттуда подарки.Игорь Васильевич был избран почетным членом Академии наук Узбекской ССР.Курчатов оказал большую помощь в создании в Узбекистане водо-водяного реактора, который успешно действует и по сей день. Он также был одним из основателей первого в Азии Института ядерной физики с ядерным реактором.Под руководством Игоря Курчатова исследовательские ядерные центры открылись также в Беларуси, Украине, Казахстане, Грузии, Армении, Латвии и Литве, а в вузах многих союзных республик появились кафедры ядерной физики.
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узбекистан история игорь курчатов 120 лет со дня рождения как развивал науку в узбекистане узбекская сср ташкент бухара институт ядерной физики реактор изотопы ядерные исследования
узбекистан история игорь курчатов 120 лет со дня рождения как развивал науку в узбекистане узбекская сср ташкент бухара институт ядерной физики реактор изотопы ядерные исследования

Курчатов: как великий физик развивал науку в Узбекистане

14:55 12.01.2023
© Sputnik / РИА НовостиИгорь Курчатов
Игорь Курчатов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2023
© Sputnik / РИА Новости
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Известный физик-ядерщик, создатель советской ядерной бомбы, многое сделал для развития ядерной физики в республиках СССР, в том числе в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Сегодня исполняется 120 лет со дня рождения известного физика-ядерщика, создателя советской ядерной бомбы и одного из основателей ядерной физики в СССР Игоря Курчатова.
Великий ученый, профессор, основатель Института атомной энергии, Курчатов занимался не только разработкой атомной и водородной бомбы, но и искал способы использования атомной энергии в народном хозяйстве. Поэтому активно занимался также развитием науки в республиках СССР.
В 1956 году Игорь Курчатов побывал в Узбекской ССР – в Ташкенте и Бухаре. Здесь он ознакомился с работами ученых Академии наук республики, провел совещание со специалистами сельского хозяйства и медицины. Как пишет в своей книге "Подвиг академика Курчатова" Петр Асташенков, опытный физик сразу увидел перспективы использования ядерных исследований для развития хлопководства и производства минеральных удобрений.
"Короткоживущие изотопы с периодом полураспада в несколько десятков минут - вот что здесь нужно,- подытожил свои наблюдения Игорь Васильевич.- Они помогут лучше использовать фосфориты Кара-Тау и бороться с засолением почв. Да и в хлопководстве такие изотопы очень ценны. Короткоживущие изотопы не привезешь ниоткуда. Надо строить реактор", - вспоминает автор.
После поездки в Бухару, где тогда планировали построить первую в регионе АЭС, Курчатов принял участие в совещании ученых Ташкента.
"Он, в частности, отметил, что не ожидал найти в Ташкенте такой размах, уровень и интерес к работам по мирному применению атомной энергии. Он пообещал, что этим работам будет оказана поддержка и предложил ученым Ташкента по всем вопросам развития этих работ обращаться к нему", - пишет в своих мемуарах бывший первый секретарь ЦК КП Узбекистана Нуритдин Мухитдинов.
Курчатов любил вспоминать Узбекистан и часто рассказывал гостям об этой поездке и показывал привезенные оттуда подарки.
"Вечером Игорь Васильевич Курчатов и Юлий Борисович Харитон [физик-ядерщик, сотрудник Академии наук СССР – прим.ред.] были в гостях у президента Академии Наук [Узбекистана] Тиши Захидовича Захидова. Чувствовал он себя свободно, рассказывал, что любит домашнюю обстановку. Даже выходил на кухню и смотрел как готовят. Захидов подарил ему узбекский халат, пояс и тюбетейку. Потом рассказывали, что в Москве, у себя дома, он в присутствии гостей иногда выходил в халате и тюбетейке", - написал в своих мемуарах узбекистанский ученый Садык Азимов.
Игорь Васильевич был избран почетным членом Академии наук Узбекской ССР.
Курчатов оказал большую помощь в создании в Узбекистане водо-водяного реактора, который успешно действует и по сей день. Он также был одним из основателей первого в Азии Института ядерной физики с ядерным реактором.
Под руководством Игоря Курчатова исследовательские ядерные центры открылись также в Беларуси, Украине, Казахстане, Грузии, Армении, Латвии и Литве, а в вузах многих союзных республик появились кафедры ядерной физики.
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