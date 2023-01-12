https://uz.sputniknews.ru/20230112/mid-uzbekistana-osudil-terakt-v-afganistane-31431432.html
МИД Узбекистана осудил теракт в Афганистане
МИД Узбекистана осудил теракт в Афганистане
В результате теракта около здания афганского МИД погиб 21 человек.
2023-01-12T23:03+0500
2023-01-12T23:03+0500
2023-01-12T23:03+0500
происшествия
мид узбекистана
узбекистан
теракт
афганистан
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. МИД Узбекистана осудил террористический акт, совершенный в среду в Кабуле вблизи здания Министерства иностранных дел Афганистана. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства республики.Известно, что при взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, многие из них были сотрудниками министерства иностранных дел или министерства культуры и информации временного правительства страны.
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мид узбекистана осудил теракт в афганистане в результате теракта около здания афганского мид погиб 21 человек
мид узбекистана осудил теракт в афганистане в результате теракта около здания афганского мид погиб 21 человек
МИД Узбекистана осудил теракт в Афганистане
В результате теракта около здания афганского МИД погиб 21 человек.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. МИД Узбекистана осудил террористический акт, совершенный в среду в Кабуле вблизи здания Министерства иностранных дел Афганистана. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства республики.
"Циничная вылазка привела к многочисленным человеческим жертвам, в основном среди сотрудников внешнеполитического ведомства. Выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении.
Известно, что при взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, многие из них были сотрудниками министерства иностранных дел или министерства культуры и информации временного правительства страны.