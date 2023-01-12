https://uz.sputniknews.ru/20230112/mid-uzbekistana-osudil-terakt-v-afganistane-31431432.html

МИД Узбекистана осудил теракт в Афганистане

МИД Узбекистана осудил теракт в Афганистане

В результате теракта около здания афганского МИД погиб 21 человек.

2023-01-12T23:03+0500

2023-01-12T23:03+0500

2023-01-12T23:03+0500

происшествия

мид узбекистана

узбекистан

теракт

афганистан

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. МИД Узбекистана осудил террористический акт, совершенный в среду в Кабуле вблизи здания Министерства иностранных дел Афганистана. Об этом говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства республики.Известно, что при взрыве у здания МИД Афганистана погиб 21 человек, многие из них были сотрудниками министерства иностранных дел или министерства культуры и информации временного правительства страны.

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Sputnik Узбекистан

мид узбекистана осудил теракт в афганистане в результате теракта около здания афганского мид погиб 21 человек