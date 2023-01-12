https://uz.sputniknews.ru/20230112/mirziyoev-primet-uchastie-v-sammite-golos-globalnogo-yuga-31409245.html

Мирзиёев примет участие в саммите "Голос глобального Юга"

Мирзиёев примет участие в саммите "Голос глобального Юга"

Мероприятие пройдет в онлайн-формате под председательством индийской стороны.

2023-01-12T08:03+0500

2023-01-12T08:03+0500

2023-01-12T08:03+0500

политика

шавкат мирзиёев

саммит

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга" по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате под председательством индийской стороны, будут также участвовать главы государств и правительств Бангладеша, Вьетнама, Камбоджи, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда и других стран. Всего к участию в саммите приглашены делегации из 120 стран.По сообщению пресс-службы, целью саммита, проводимого в рамках председательства Индии в G20, являются обмен мнениями и выработка конкретных предложений по углублению взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран, в том числе в сферах экономики, экологии, энергетической и продовольственной безопасности, здравоохранения, развития человеческих ресурсов, инноваций, туризма и других направлениях.

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мирзиёев примет участие в саммите голос глобального юга мероприятие пройдет в онлайн формате под председательством индийской стороны