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https://uz.sputniknews.ru/20230112/mirziyoev-primet-uchastie-v-sammite-golos-globalnogo-yuga-31409245.html
Мирзиёев примет участие в саммите "Голос глобального Юга"
Мирзиёев примет участие в саммите "Голос глобального Юга"
Мероприятие пройдет в онлайн-формате под председательством индийской стороны.
2023-01-12T08:03+0500
2023-01-12T08:03+0500
политика
шавкат мирзиёев
саммит
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга" по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.В мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате под председательством индийской стороны, будут также участвовать главы государств и правительств Бангладеша, Вьетнама, Камбоджи, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда и других стран. Всего к участию в саммите приглашены делегации из 120 стран.По сообщению пресс-службы, целью саммита, проводимого в рамках председательства Индии в G20, являются обмен мнениями и выработка конкретных предложений по углублению взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран, в том числе в сферах экономики, экологии, энергетической и продовольственной безопасности, здравоохранения, развития человеческих ресурсов, инноваций, туризма и других направлениях.
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мирзиёев примет участие в саммите голос глобального юга мероприятие пройдет в онлайн формате под председательством индийской стороны
мирзиёев примет участие в саммите голос глобального юга мероприятие пройдет в онлайн формате под председательством индийской стороны

Мирзиёев примет участие в саммите "Голос глобального Юга"

08:03 12.01.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по расширению добычи угля и урана.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией проектов по расширению добычи угля и урана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Мероприятие пройдет в онлайн-формате под председательством индийской стороны.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. В четверг президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в пленарном заседании саммита "Голос глобального Юга" по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате под председательством индийской стороны, будут также участвовать главы государств и правительств Бангладеша, Вьетнама, Камбоджи, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда и других стран. Всего к участию в саммите приглашены делегации из 120 стран.
По сообщению пресс-службы, целью саммита, проводимого в рамках председательства Индии в G20, являются обмен мнениями и выработка конкретных предложений по углублению взаимовыгодного сотрудничества в целях продвижения интересов и решения актуальных проблем развивающихся стран, в том числе в сферах экономики, экологии, энергетической и продовольственной безопасности, здравоохранения, развития человеческих ресурсов, инноваций, туризма и других направлениях.
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