https://uz.sputniknews.ru/20230112/ronaldu-peredal-privet-uzbekistanskim-bolelschikam-31431582.html

Роналду передал привет узбекистанским болельщикам

Роналду передал привет узбекистанским болельщикам

Португальский футболист записал видео со своим со своим узбекистанским одноклубником, полузащитником Жалолиддином Машариповым.

2023-01-12T23:30+0500

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спорт

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду записал видео, где поприветствовал болельщиков из Узбекистана.Португальский нападающий записал видео вместе со своим узбекистанским одноклубником, полузащитником Жалолиддином Машариповым. Футболист в своём коротком обращении произносит: "Ас-саляму алейкум, Узбекистан!".Известно, что Машарипов, выступавший за "Аль-Наср" под седьмым номером, после перехода 37-летнего Роналду в клуб принял решение уступить "семёрку" португальскому форварду.Напомним, Роналду перешёл в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года, подписав с клубом из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года с зарплатой около €200 млн за сезон. Ожидается, что португалец дебютирует за "Аль-Наср" в товарищеском матче с "ПСЖ" 19 января.

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