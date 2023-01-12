https://uz.sputniknews.ru/20230112/ronaldu-peredal-privet-uzbekistanskim-bolelschikam-31431582.html
Роналду передал привет узбекистанским болельщикам
Роналду передал привет узбекистанским болельщикам
Португальский футболист записал видео со своим со своим узбекистанским одноклубником, полузащитником Жалолиддином Машариповым.
2023-01-12T23:30+0500
2023-01-12T23:30+0500
2023-01-12T23:31+0500
спорт
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду записал видео, где поприветствовал болельщиков из Узбекистана.Португальский нападающий записал видео вместе со своим узбекистанским одноклубником, полузащитником Жалолиддином Машариповым. Футболист в своём коротком обращении произносит: "Ас-саляму алейкум, Узбекистан!".Известно, что Машарипов, выступавший за "Аль-Наср" под седьмым номером, после перехода 37-летнего Роналду в клуб принял решение уступить "семёрку" португальскому форварду.Напомним, Роналду перешёл в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года, подписав с клубом из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года с зарплатой около €200 млн за сезон. Ожидается, что португалец дебютирует за "Аль-Наср" в товарищеском матче с "ПСЖ" 19 января.
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роналду передал привет узбекистанским болельщикам переход в аль наср самые яркие фразы зарплата в год месяц номер португальский футболист записал видео со своим со своим узбекистанским одноклубником полузащитником жалолиддином машариповым
роналду передал привет узбекистанским болельщикам переход в аль наср самые яркие фразы зарплата в год месяц номер португальский футболист записал видео со своим со своим узбекистанским одноклубником полузащитником жалолиддином машариповым
Роналду передал привет узбекистанским болельщикам
23:30 12.01.2023 (обновлено: 23:31 12.01.2023)
Португальский футболист записал видео со своим со своим узбекистанским одноклубником, полузащитником Жалолиддином Машариповым.
ТАШКЕНТ, 12 янв – Sputnik. Нападающий саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду записал видео, где поприветствовал болельщиков из Узбекистана.
Португальский нападающий записал видео вместе со своим узбекистанским одноклубником, полузащитником Жалолиддином Машариповым. Футболист в своём коротком обращении произносит: "Ас-саляму алейкум, Узбекистан!".
Известно, что Машарипов, выступавший за "Аль-Наср" под седьмым номером, после перехода 37-летнего Роналду в клуб принял решение уступить "семёрку" португальскому форварду.
Напомним, Роналду перешёл в "Аль-Наср" в конце декабря 2022 года, подписав с клубом из Саудовской Аравии контракт на 2,5 года с зарплатой около €200 млн за сезон. Ожидается, что португалец дебютирует за "Аль-Наср" в товарищеском матче с "ПСЖ" 19 января.